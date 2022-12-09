Автогаз трішки подорожчав

У п'ятницю, 9 грудня, порівняно із четвергом, 8 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 0,3% до 29,81 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 53,00 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,00 гривень за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 53,00 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ підвищилися на 0,3% із 29,73 гривень за літр до 29,81 гривні за літр.





Ціни на заправках 9 грудня, гривні/літр: