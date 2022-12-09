Нафта підскочила через зупинку трубопроводу Keystone, але очікує щотижневих втрат через проблеми з попитом

Ціни на нафту підскочили у п'ятницю на тлі інформації про те, що основний нафтопровід між Канадою та США порушив постачання, але обидві еталонні марки продемонстрували тижневе зниження через побоювання з приводу уповільнення зростання світового попиту.

Ф'ючерси на нафту марки Brent торгувалися на рівні 76,70 долара за барель, що на 55 центів, або 0,72%, вище о 04:34 за Гринвічем після падіння на 1,3% у четвер.

Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 52 центи, або 0,73%, до 71,98 доларів за барель після зниження на 0,8% на попередній сесії.

Звістка про аварію, що закрила трубопровід Keystone канадської компанії TC Energy у Сполучених Штатах, спровокувала короткочасне зростання у четвер, але ціни, нарешті, знизилися, оскільки ринок прийшов до думки, що закриття буде недовгим. Понад 14 000 барелів сирої нафти вилилося в струмок у Канзасі, що зробило його одним із найбільших розливів сирої нафти у Сполучених Штатах майже за десятиліття.

За словами аналітика RBC Capital Роберта Квана, попередні відключення, викликані розливом, зазвичай усуваються приблизно за два тижні, хоча останнє відключення може виявитися тривалішим, враховуючи, що воно пов'язане з розливом у струмок.

Очікується, що ціни на нафту продемонструють найбільше тижневе падіння за останні місяці, оскільки трейдери очікують, що пройдуть місяці, перш ніж переваги Китаю, що послаблює контроль над COVID, вплинуть на попит.

За словами економістів, сплеск інфекцій, ймовірно, знизить економічне зростання Китаю протягом найближчих кількох місяців, і відновлення відбудеться лише пізніше в 2023 році.

"Ринку не вистачає впевненості в тому, щоб визначити дно для нафти, незважаючи на сильну смугу невдач на останніх кількох сесіях", - сказав Вандана Харі, засновник постачальника послуг з аналізу ринку нафти Vanda Insights.

За її словами, падіння цін у четвер, незважаючи на два серйозні перебою в постачанні нафти, викликає певне подив і свідчить про необізнаність, що зростає.

«Ймовірно, це посилюється зниженням торгової активності, коли деякі учасники, що залишилися, перестраховуються, продовжуючи продавати і уникаючи довгих позицій», - додав Харі.

Також з іншого боку, економіка США рухається до короткої та неглибокої рецесії наступного року, згідно з економістами, опитаними Reuters, які одноголосно очікували, що Федеральна резервна система США піде на невелике підвищення процентної ставки на 50 базисних пунктів 14 грудня.

Європейський центральний банк підвищить ставку за депозитами на 50 базисних пунктів наступного тижня до 2,00%, незважаючи на те, що економіка єврозони майже напевно перебуває в рецесії, оскільки вона бореться з інфляцією, яка вп'ятеро перевищує цільовий показник, показало інше опитування Reuters.