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Ціни на всі види пального збереглися
13:54 08.12.2022 |
У четвер, 8 грудня, порівняно із середою, 7 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 29,73 гривень за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 53,00 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,00 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 53,00 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 29,73 гривень за літр.
Ціни на заправках 8 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,99
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
54,00
|
56,00
|
29,75
|
WOG
|
53,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
53,00
|
56,00
|
29,73
|
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