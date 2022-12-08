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Нафта відновлюється після досягнення мінімумів 2022 року
07:25 08.12.2022 |
Ціни на нафту відновилися на азіатських торгах у четвер після падіння до найнижчого рівня цього року на попередній сесії, хоча побоювання щодо уповільнення економічного зростання, що послаблює попит на паливо, продовжували стримувати зростання.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 70 центів, або 0,9%, до 77,87 долара за барель до 05:00 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 74 центи, або 1,0%, до 72,75 доларів за барель.
Brent закрився в середу нижче за попередній річний мінімум, досягнутого в перший день 2022 року, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate впала до нового річного мінімуму.
"В значній мірі це може бути спробою стабілізувати ціни після недавнього різкого розпродажу, але загальна обережна обстановка все ще може зберігатися", - сказав Рейтер у четвер Джун Ронг Йіп, ринковий стратег IG.
Він додав, що побоювання щодо попиту залишаться ключовим фактором для цін на нафту, тоді як позитивні каталізатори, у тому числі дисбаланс попиту та пропозиції та надії Китаю на відновлення роботи, виявилися недовговічними.
Видобуток сирої нафти в США зріс до 12,2 млн барелів на добу минулого тижня, найвищого рівня із серпня, повідомило у середу Управління енергетичної інформації.
У той час як запаси сирої нафти в США впали минулого тижня, запаси бензину та дистилятів зросли, що посилило побоювання щодо послаблення попиту.
За даними EIA, запаси бензину за тиждень зросли на 5,3 млн. барелів до 219,1 млн. барелів, а запаси дистилятів, включаючи дизельне пальне і пальне, зросли на 6,2 млн. барелів.
Підняти ціни на нафту допомогли дані, що показали, що економіка Японії скоротилася менше, ніж передбачалося, у третьому кварталі.
Послаблення обмежень через COVID-19 у Китаї, одному з найбільших споживачів сирої нафти у світі, також допомогло стабілізувати ціни на нафту.
Західні офіційні особи ведуть переговори з турецькими колегами про дозвіл для черг нафтових танкерів біля берегів Туреччини, повідомив представник британського міністерства фінансів після того, як 5 грудня G7 і Європейський союз ввели нові обмеження, спрямовані на експорт російської нафти.
Щонайменше 20 нафтових танкерів продовжують стикатися із затримками при переході з російських портів Чорного моря до Середземного моря, оскільки оператори прагнуть дотримуватись турецьких правил.
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