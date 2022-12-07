Австралія приєдналася до «стелі» цін на російську нафту

Австралійська влада прийняла рішення приєднатися до введеного «Групою семи» ліміту цін на російську нафту, випливає із повідомлення МЗС країни.

Згідно з публікацією на сайті відомства, цей захід сприятиме підтримці надійних поставок «чорного золота» на світовий ринок при одночасному скороченні нафтових доходів росії. При цьому закупівля ресурсу можлива, якщо його ціна відповідає «стелі».

«Щоб визначити, чи дозволено надання відповідних послуг цим дозволом, датою для визначення вартості за барель російської нафти нижче стелі цін є дата останньої забезпеченої транзакції. Забезпечені транзакції - це будь-які транзакції на продаж російської нафти до того, поки російська нафта не пройде контроль якоїсь країни окрім росії», - сказано в тексті заяви МЗС.

Крім того, у відомстві нагадали, що імпорт російської нафти заборонено окремим документом.

Додається, що «Велика сімка» та Австралія мають намір запровадити додаткові цінові обмеження на очищені нафтопродукти у лютому 2023 року.

