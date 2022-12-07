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Бензин продовжує дорожчати, середня ціна зросла вже до 53 гривень за літр
12:35 07.12.2022 |
У середу, 7 грудня, порівняно із вівторком, 6 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" підвищилися на 0,6% до 53,00 гривень за літр, а на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 29,73-56,00 гривень за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 52,66 гривні за літр до 53,00 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 29,73 гривень за літр.
Ціни на заправках 7 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,99
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
54,00
|
56,00
|
29,75
|
WOG
|
53,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
53,00
|
56,00
|
29,73
|
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