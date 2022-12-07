Фінансові новини
- |
- 07.12.22
- |
- 08:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта дорожчає на очікуваннях попиту з боку Китаю
08:03 07.12.2022 |
Ф'ючерси на нафту трохи виросли у середу у зв'язку з надіями на покращення попиту в Китаї, тоді як невизначеність щодо того, як діятиме західне обмеження цін на російську нафту, утримувала ринки у напрузі після різкого падіння на попередній сесії.
Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 13 центів, або 0,16%, о 04:16 за Грінвічем до 79,48 долара за барель після того, як вони впали нижче за 80 доларів вдруге 2022 року під час попередньої торгової сесії.
Ф'ючерси на американську нафту відіграли попередні втрати та залишилися стабільними порівняно з попереднім закриттям на рівні 74,25 долара за барель.
Падіння цін на нафту Brent у вівторок стало найбільшим денним зниженням цін з кінця вересня, які цього року торгувалися в діапазоні $62.
Очікування зростання попиту в Китаї, як і раніше, були позитивним фактором, оскільки в країні два дні поспіль реєструвалося менше нових випадків зараження COVID-19.
"Китай швидко послабив обмеження, введені у зв'язку з COVID-19, що може підвищити попит", - йдеться в замітці ринкового аналітика Леона Лі з CMC Markets.
Китайський юань також зміцнився по відношенню до долара США в середу, оскільки інвестори проігнорували набагато слабші, ніж очікувалося, дані щодо експорту та імпорту та очікували оголошення уряду про додаткові заходи щодо пом'якшення наслідків COVID-19, які могли б пожвавити постраждалу економіку.
Потенційне скорочення запасів сирої нафти в США приблизно на 6,4 млн. барелів, згідно з даними API, також надало деяку підтримку настроям у сфері пропозиції.
Однак невизначеність щодо того, як обмеження цін на російську нафту вплине на пропозицію, сприяла волатильності. Росія розглядає три варіанти, у тому числі заборону на продаж нафти в деякі країни та встановлення максимальних знижок, за якими вона продаватиме свою нафту, щоб протистояти ціновій стелі, запровадженій західними державами, повідомила в середу щоденна газета «Ведомости».
"Сьогодні на ринках, як і раніше, багато невизначеності", - сказав Клаудіо Галімберті, старший віце-президент Rystad Energy, додавши, що падіння видобутку нафти в Росії може бути не таким, як очікувалося раніше.
Деяка слабкість була пов'язана із зміцненням долара США та обережною активністю на азіатських фондових ринках.
Індекси Уолл-стріт також впали у вівторок через невизначеність щодо напряму підвищення ставок Федеральною резервною системою і подальших розмов про рецесію, що насувається.
Ці побоювання були викликані сильними економічними даними чи яструбиними сигналами інших політиків.
Ціни на нафту впали більш ніж на 1% протягом трьох сесій поспіль, втративши більшу частину річного приросту.
Зберігся певний оптимізм щодо того, що покупці можуть повернутися, якщо ринок досягне дна на тлі цінової структури контанго, коли форвардні ціни вищі, ніж термінові ціни.
"Енергетичні трейдери не купують впевнено на спадах, але вони купуватимуть, якщо поточний розпродаж приведе ціни (нафту в США) до рівнів, які адміністрація Байдена могла б поповнити SPR, який знаходиться в районі 70 доларів", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя. у замітці для клієнта з посиланням на Стратегічний нафтовий резерв США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Угорщина заблокувала виділення Україні EUR18 млрд макрофіну у 2023 році. ЄС продовжить шукати рішення
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
|Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров
|Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає на очікуваннях попиту з боку Китаю
|Третина інвесторів не можуть погасити накопичені борги за іпотеку – експерт
|Мала приватизація: провели вже понад 120 аукціонів на €1,8 мільярда
|Рада може дозволити виробництво харчових продуктів тваринного походження на малих потужностях без отримання дозволу
|Україна отримає грант на 200 млн євро від Німеччини для підтримки ВПО
|Міжнародні резерви України у листопаді зросли на 10,7% і перевищили довоєнний рівень - НБУ
|Нафта продовжує дешевшати, Brent $81,7 за барель
Бізнес
|Corning анонсувала захисне скло Gorilla Glass Victus 2, здатне виживати під час падіння на бетон з висоти до 1 метра
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT