Нафта дорожчає на очікуваннях попиту з боку Китаю

Ф'ючерси на нафту трохи виросли у середу у зв'язку з надіями на покращення попиту в Китаї, тоді як невизначеність щодо того, як діятиме західне обмеження цін на російську нафту, утримувала ринки у напрузі після різкого падіння на попередній сесії.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 13 центів, або 0,16%, о 04:16 за Грінвічем до 79,48 долара за барель після того, як вони впали нижче за 80 доларів вдруге 2022 року під час попередньої торгової сесії.

Ф'ючерси на американську нафту відіграли попередні втрати та залишилися стабільними порівняно з попереднім закриттям на рівні 74,25 долара за барель.

Падіння цін на нафту Brent у вівторок стало найбільшим денним зниженням цін з кінця вересня, які цього року торгувалися в діапазоні $62.

Очікування зростання попиту в Китаї, як і раніше, були позитивним фактором, оскільки в країні два дні поспіль реєструвалося менше нових випадків зараження COVID-19.

"Китай швидко послабив обмеження, введені у зв'язку з COVID-19, що може підвищити попит", - йдеться в замітці ринкового аналітика Леона Лі з CMC Markets.

Китайський юань також зміцнився по відношенню до долара США в середу, оскільки інвестори проігнорували набагато слабші, ніж очікувалося, дані щодо експорту та імпорту та очікували оголошення уряду про додаткові заходи щодо пом'якшення наслідків COVID-19, які могли б пожвавити постраждалу економіку.

Потенційне скорочення запасів сирої нафти в США приблизно на 6,4 млн. барелів, згідно з даними API, також надало деяку підтримку настроям у сфері пропозиції.

Однак невизначеність щодо того, як обмеження цін на російську нафту вплине на пропозицію, сприяла волатильності. Росія розглядає три варіанти, у тому числі заборону на продаж нафти в деякі країни та встановлення максимальних знижок, за якими вона продаватиме свою нафту, щоб протистояти ціновій стелі, запровадженій західними державами, повідомила в середу щоденна газета «Ведомости».

"Сьогодні на ринках, як і раніше, багато невизначеності", - сказав Клаудіо Галімберті, старший віце-президент Rystad Energy, додавши, що падіння видобутку нафти в Росії може бути не таким, як очікувалося раніше.

Деяка слабкість була пов'язана із зміцненням долара США та обережною активністю на азіатських фондових ринках.

Індекси Уолл-стріт також впали у вівторок через невизначеність щодо напряму підвищення ставок Федеральною резервною системою і подальших розмов про рецесію, що насувається.

Ці побоювання були викликані сильними економічними даними чи яструбиними сигналами інших політиків.

Ціни на нафту впали більш ніж на 1% протягом трьох сесій поспіль, втративши більшу частину річного приросту.

Зберігся певний оптимізм щодо того, що покупці можуть повернутися, якщо ринок досягне дна на тлі цінової структури контанго, коли форвардні ціни вищі, ніж термінові ціни.

"Енергетичні трейдери не купують впевнено на спадах, але вони купуватимуть, якщо поточний розпродаж приведе ціни (нафту в США) до рівнів, які адміністрація Байдена могла б поповнити SPR, який знаходиться в районі 70 доларів", - сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя. у замітці для клієнта з посиланням на Стратегічний нафтовий резерв США.