Фінансові новини
- |
- 06.12.22
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Автогаз та бензин знову подорожчали
11:30 06.12.2022 |
У вівторок, 6 грудня, порівняно із понеділком, 5 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" та автогаз підвищилися на 0,3-0,6% до 29,73-52,66 гривні за літр, а на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 52,33 гривні за літр до 52,66 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ підвищилися на 0,3% із 29,65 гривні за літр до 29,73 гривні за літр.
Ціни на заправках 6 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,99
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
54,00
|
56,00
|
29,75
|
WOG
|
52,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
52,66
|
56,00
|
29,73
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Повернути території, захоплені після 24 лютого: Блінкен про допомогу США Україні
ТОП-НОВИНИ
|Президент більше спілкується із західними журналістами, тому що ми залежні від постачання зброї з країн-партнерів - Никифоров
|Залужний привітав військових із Днем ЗСУ: Вірю в кожного з вас і в нашу перемогу
|Зеленський у День ЗСУ: Наші Збройні сили борються за свободу, а це завжди примножує будь-яку силу
|У російському Курську стався вибух на аеродромі. Влада каже про атаку безпілотника
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна цьогоріч експортувала агропродукції на понад $21 мільярд, – Мінекономіки
|Автогаз та бензин знову подорожчали
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.12.22
|Саудівська Аравія знижує ціни на нафту для Азії через ознаки слабкого попиту
|Аварійні відключення електрики після ракетного удару триватимуть один-два дні – Укренерго
|Ціни на нафту зростають після обмеження цін на російську нафту та засідання ОПЕК+
|Енергетична система України зберегла цілісність, незважаючи на низку влучань - прем'єр
Бізнес
|Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, - Financial Times
|Starlink підвищує абонплату для українців з $60 до $75 на місяць, а вартість обладнання — з $600 до $700
|Nissan представив нове покоління мінівена Serena
|У США побудували найтонший у світі хмарочос
|Єврокомісія дозволила 4G та 5G на борту літаків – авіакомпанії забезпечать стільниковий зв’язок за допомогою технології пікосот
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства