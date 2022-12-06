Автогаз та бензин знову подорожчали

У вівторок, 6 грудня, порівняно із понеділком, 5 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" та автогаз підвищилися на 0,3-0,6% до 29,73-52,66 гривні за літр, а на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 52,33 гривні за літр до 52,66 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ підвищилися на 0,3% із 29,65 гривні за літр до 29,73 гривні за літр.



