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Саудівська Аравія знижує ціни на нафту для Азії через ознаки слабкого попиту
08:25 06.12.2022 |
Саудівська Аравія пішла на зниження нафтових цін для країн Азії, одного з ключових своїх ринків, після падіння попиту в Китаї, де продовжуються масові протести через карантинні заходи.
Про це йдеться в публікації Bloomberg у понеділок, передає Укрінформ.
«Контрольована державою компанія Saudi Aramco скоротила січневі продажі ключового сорту Arab Light в Азії на $2,20 - $3,25 за барель в порівнянні з регіональним орієнтиром»,- зазначається в публікації.
Видання зазначає, що цей крок відповідав прогнозам нафтопереробників і трейдерів про можливе падіння на $2,10 долара, що опустило ціну до найнижчого рівня з березня.
Загалом цього року ціна на нафту Brent спочатку зростала в червні до $120 за барель через занепокоєння інвесторів у зв'язку з інфляцією, після чого знизилася до $88.
Як повідомлялося, рішення Aramco було прийнято наступного дня після того, як картель ОПЕК+, група із 23 країн на чолі з Саудівською Аравією, а також росією, вирішили зберегти видобуток нафти на стабільному рівні.
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