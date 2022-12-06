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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія знижує ціни на нафту для Азії через ознаки слабкого попиту

 

Саудівська Аравія пішла на зниження нафтових цін для країн Азії, одного з ключових своїх ринків, після падіння попиту в Китаї, де продовжуються масові протести через карантинні заходи.

Про це йдеться в публікації Bloomberg у понеділок, передає Укрінформ.

«Контрольована державою компанія Saudi Aramco скоротила січневі продажі ключового сорту Arab Light в Азії на $2,20 - $3,25 за барель в порівнянні з регіональним орієнтиром»,- зазначається в публікації.

Видання зазначає, що цей крок відповідав прогнозам нафтопереробників і трейдерів про можливе падіння на $2,10 долара, що опустило ціну до найнижчого рівня з березня.

Загалом цього року ціна на нафту Brent спочатку зростала в червні до $120 за барель через занепокоєння інвесторів у зв'язку з інфляцією, після чого знизилася до $88.

Як повідомлялося, рішення Aramco було прийнято наступного дня після того, як картель ОПЕК+, група із 23 країн на чолі з Саудівською Аравією, а також росією, вирішили зберегти видобуток нафти на стабільному рівні.
 

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