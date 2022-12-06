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Ціни на нафту зростають після обмеження цін на російську нафту та засідання ОПЕК+
07:59 06.12.2022 |
Нафта відновилася у вівторок після падіння більш ніж на 3% на попередній сесії, оскільки запровадження санкцій щодо російської морської сирої нафти послабило побоювання щодо надмірної пропозиції, а послаблення обмежень Китаю на COVID-19 зміцнило перспективи попиту.
До 04:58 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 38 центів до $83,06 за барель. Нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 37 центів до 77,29 доларів за барель.
Ф'ючерси на сиру нафту в понеділок зафіксували найбільше денне падіння за два тижні після того, як дані щодо сектору послуг США викликали побоювання, що Федеральна резервна система може продовжити агресивне посилення політики.
Група семи встановила максимальну ціну на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель, прагнучи обмежити можливості Москви фінансувати свою війну в Україні, але Росія заявила, що не дотримуватиметься цього заходу, навіть якщо їй доведеться скоротити видобуток.
Гранична ціна, яку мають забезпечити країни G7, Європейський союз та Австралія, накладається на ембарго ЄС на імпорт російської нафти морем та аналогічні зобов'язання США, Канади, Японії та Великобританії.
У той час як ринок зважує вплив санкцій на постачання з Росії, він також спостерігав у понеділок пробку нафтових танкерів біля узбережжя Туреччини, при цьому Анкара наполягала на новому підтвердженні страховки для всіх судів.
«Загроза втрати захисту та страхування відшкодування збитків (P&I) обмежить доступ Росії до ринку танкерів, скоротивши експорт сирої нафти до 2,4 млн барелів на добу (барелів на добу) - на 500 000 барелів на добу нижче за рівні, що спостерігалися до вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого цього року", - йдеться у повідомленні аналітиків Rystad Energy.
У Китаї все більше міст послаблюють обмеження, пов'язані з COVID-19, що вселяє оптимізм щодо збільшення попиту у найбільшому у світі імпортері нафти.
За словами джерел, країна збирається оголосити про подальше ослаблення деяких із найжорсткіших у світі обмежень COVID вже у середу.
Ділова та виробнича активність у Китаї, другий за величиною економіки світу, цього року постраждала через суворі заходи щодо стримування поширення коронавірусу.
Але зростання цін на нафту може виявитися тендітним, оскільки буде потрібен час, щоб підтвердити стійке відновлення споживання в Китаї, а також вплив російських санкцій на пропозицію.
Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у світі, знизила січневу офіційну відпускну ціну (OSP) на свою флагманську нафту марки Arab Light для азіатських покупців до 10-місячного мінімуму.
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