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Бензин і автогаз трішки подорожчали
15:20 05.12.2022 |
У понеділок, 5 грудня, порівняно із п'ятницею, 2 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" та автогаз підвищилися на 0,6-1,7% до 29,65-52,33 гривні за літр, а на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 52,00 гривні за літр до 52,33 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ підвищилися на 1,7% із 29,16 гривні за літр до 29,65 гривні за літр.
Ціни на заправках 5 грудня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
51,99
|
55,99
|
29,47
|
Окко
|
53,00
|
56,00
|
29,49
|
WOG
|
52,00
|
56,00
|
29,98
|
Середнє значення
|
52,33
|
56,00
|
29,65
|
|
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