Бензин і автогаз трішки подорожчали

У понеділок, 5 грудня, порівняно із п'ятницею, 2 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" та автогаз підвищилися на 0,6-1,7% до 29,65-52,33 гривні за літр, а на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 56,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,6% із 52,00 гривні за літр до 52,33 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ підвищилися на 1,7% із 29,16 гривні за літр до 29,65 гривні за літр.

Ціни на заправках 5 грудня, гривні/літр: