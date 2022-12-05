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За минулий тиждень вартість гуртових партій бензину А-95 зросла на 1,25 грн/л, дизпального - на 1 грн/л
10:44 05.12.2022 |
Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному і західному регіонах країни - 40-42 грн/л, дорожче продавали А-95 у північному й центральному регіонах - 41-43 грн/л. Крім того, в усіх областях країни протягом тижня кількість пропозицій була дуже обмеженою. В окремі дні «п'ятірку» пропонували одна-дві компанії.
Пропозиція бензину А-92 також була обмеженою. Станом на п'ятницю, 21 грудня, його вартість перебувала на рівні 41 грн/л, за тиждень ресурс підріс у ціні на 1,75 грн/л.
Гуртові партії ДП в кінці тижня пропонувались у межах 49-54 грн/л (+0,5-1 грн/л до 28 листопада). При цьому середня ціна на ДП за тиждень зросла на 1,0 грн/л, до 51,50 грн/л.
Найнижчу ціну на дизель зафіксовано в південному регіоні - 49-52 грн/л, а порівняно з минулою п'ятницею середня вартість підвищилася на 0,5 грн/л, до 50,5 грн/л.
У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 49,5-53 грн/л, при цьому середня ціна тут тримається на рівні 51 грн/л, як і минулого тижня. У північних і центральних регіонах цінники на ДП за тиждень додали 0,5-1,0 грн/л (51-54 грн/л), і в середньому дизпальне в цих областях коштувало 53 й 51 грн/л відповідно.
«На ринку обмежена кількість пропозицій пального, ресурс розлітається. Дуже вагомий вплив ажіотажної складової, ресурс є, він поступово заходить у країну», - зазначив один зі співрозмовників enkorr.
У своїх прогнозах опитані учасники ринку переконані, що ціна буде зростати й надалі. Основні чинники - нестача пропозицій на зовнішньому ринку й зростання премій на сам продукт, на фрахт і на перевезення суходолом. Великий вплив матиме й внутрішня ситуація в Україні, адже споживання пального генераторами залежить від тривалості подачі електрики у стаціонарних мережах.
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