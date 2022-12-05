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Країни ОПЕК+ залишили в силі домовленості щодо нафтовидобутку
07:12 05.12.2022 |
Країни-члени ОПЕК та десять країн - союзниць (у т.ч. росія), відомі як ОПЕК+, на міністерському засіданні у неділю вирішили залишити в силі домовленості щодо нафтовидобутку.
Відповідна заява оприлюднена на сайті ОПЕК за результатами зустрічі, передає Укрінформ.
"Країни-учасниці вирішили підтвердити рішення 10-ї зустрічі міністрів країн-членів ОПЕК і не-ОПЕК від 12 квітня 2020 року, яке було підтримане на наступних зустрічах, включаючи 19-ту зустріч... 18 липня 2021 року і 33-тю зустріч ... 5 жовтня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Водночас Reuters із посиланням на джерела інформує, що на засіданні ОПЕК+ не обговорювалося рішення G7, Євросоюзу та Австралії встановити граничну ціну на російську нафту.
Міністри ОПЕК+ проведуть наступну зустріч у межах моніторингового комітету 1 лютого 2023 року, а повноцінна міністерська зустріч ОПЕК+ відбудеться 3-4 червня.
Як повідомляв Укрінформ, на міністерському засіданні ОПЕК+ 5 жовтня Організація країн-експортерів нафти, а також групи її союзників на чолі з росією погодилися скоротити видобуток нафти на 2 мільйони барелів на день. Подібних скорочень квот на видобуток нафти з боку ОПЕК+ не було з квітня 2020 року, коли це відбулося на тлі вимушеного зменшення споживання енергоносіїв на початку пандемії. За оцінками аналітиків, таким чином ОПЕК+ мало намір зберегти тенденції підвищених цін на нафту й нафтопродукти.
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