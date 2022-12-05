Росія збирає «тіньовий флот» для обходу нафтових санкцій, – FT

Росія збирає «тіньовий флот» танкерів, щоб пом'якшити ефект від нафтових санкцій, які західні країни запровадили у відповідь на вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дані судноплавних брокерів та аналітиків.

За словами Аналітиків, після початку дії санкцій РФ потребуватиме більше танкерів, оскільки тривалість кожного рейсу зросте. Це повʼязано з тим, що нафту, яку раніше продавали в Європі, відправлятимуть новим покупцям в Азію. Трейдери стверджують, що "тіньовий флот" зменшить вплив санкцій, але не усуне його.

За оцінками судноплавних брокерів, цього року Росія придбала понад 100 суден для перевезень сирої нафти, причому йдеться про застарілі танкери.

Здебільшого анонімну купівлю танкерів можна відстежити за значним збільшенням кількості неназваних або нових покупців, що з'являються в реєстрах. Як повідомив керівник відділу досліджень танкерного флоту в Braemar Ануп Сінгх, таким судам, як правило, 12-15 років, і очікується, що вони будуть списані найближчих кількох років.

Цьогоріч оператори, повʼязані з Росією, придбали до 29 супертанкерів, відомих як VLCC (Very Large Crude Carrier). Це великі танкери для перевезення сирої нафти, кожен з яких здатний перевозити понад 2 млн барелів. Передбачається, що РФ також додала до свого флоту 31 танкер розміру Suezmax - може перевозити приблизно 1 млн барелів, і 49 танкерів Aframax - приблизно 700 тис. барелів кожен.

На думку аналітиків Rystad, Росії необхідні понад 240 танкерів для підтримки поточного обсягу експорту.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу після тривалих дискусій погодилися встановити максимальну ціну на російську нафту на рівні $60 за барель. Після тривалих переговорів Польщі та країнам Балтії вдалося добитися додаткових умов в рамках механізму обмеження цін на російську нафту, включно із можливістю переглядати ціну кожні два місяці.

Також до обмеження ціни на російську нафту приєдналися країни "Великої сімки" та Австралія.