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Автогаз уроздріб здорожчав до 28,85 грн/л
16:31 02.12.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за тиждень (25 листопада – 4 грудня) у мережах АЗС виросла на 0,20 грн/л — до 28,85 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях Neftek і Prime автогаз здорожчав на 1 грн/л, до 29,99 грн/л і 28,00 грн/л відповідно.
Mango, WOG, «Авантаж 7» і ОККО підняли ціни на 30-80 коп./л.
Крім того, на 10-25 коп./л здорожчав автогаз і в мережах Shell, AMIC, «Катрал», UPG, «БРСМ-Нафта», «Автотранс» і Chipo.Зміна роздрібних цін на АЗС із 25 листопада по 2 грудня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Neftek
|
29,99
|
1,00
|
Prime
|
28,00
|
1,00
|
Mango
|
29,21
|
0,80
|
WOG
|
29,48
|
0,50
|
Авантаж 7
|
26,85
|
0,40
|
ОККО
|
29,29
|
0,30
|
Shell
|
28,89
|
0,25
|
AMIC
|
28,99
|
0,20
|
Катрал
|
28,19
|
0,20
|
UPG
|
28,18
|
0,19
|
БРСМ-Нафта
|
28,74
|
0,15
|
Автотранс
|
29,08
|
0,10
|
Chipo
|
28,37
|
0,07
|
Авіас
|
28,53
|
0,02
|
Укрнафта
|
28,21
|
0,00
|
SOCAR
|
28,98
|
0,00
|
KLO
|
29,02
|
0,00
|
U.GO
|
28,93
|
0,00
|
BVS
|
28,99
|
0,00
|
Motto
|
28,28
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,85
|
0,20
|
|
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