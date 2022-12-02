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АНАЛІТИКА

Автогаз уроздріб здорожчав до 28,85 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (25 листопада – 4 грудня) у мережах АЗС виросла на 0,20 грн/л — до 28,85 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях Neftek і Prime автогаз здорожчав на 1 грн/л, до 29,99 грн/л і 28,00 грн/л відповідно.

Mango, WOG, «Авантаж 7» і ОККО підняли ціни на 30-80 коп./л.

Крім того, на 10-25 коп./л здорожчав автогаз і в мережах Shell, AMIC, «Катрал», UPG, «БРСМ-Нафта», «Автотранс» і Chipo.

Зміна роздрібних цін на АЗС із 25 листопада по 2 грудня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Neftek

29,99

1,00

Prime

28,00

1,00

Mango

29,21

0,80

WOG

29,48

0,50

Авантаж 7

26,85

0,40

ОККО

29,29

0,30

Shell

28,89

0,25

AMIC

28,99

0,20

Катрал

28,19

0,20

UPG

28,18

0,19

БРСМ-Нафта

28,74

0,15

Автотранс

29,08

0,10

Chipo

28,37

0,07

Авіас

28,53

0,02

Укрнафта

28,21

0,00

SOCAR

28,98

0,00

KLO

29,02

0,00

U.GO

28,93

0,00

BVS

28,99

0,00

Motto

28,28

0,00

Середня ціна в Україні

28,85

0,20
За матеріалами: EnKorr
 

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