Автогаз уроздріб здорожчав до 28,85 грн/л

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (25 листопада – 4 грудня) у мережах АЗС виросла на 0,20 грн/л — до 28,85 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях Neftek і Prime автогаз здорожчав на 1 грн/л, до 29,99 грн/л і 28,00 грн/л відповідно.

Mango, WOG, «Авантаж 7» і ОККО підняли ціни на 30-80 коп./л.

Крім того, на 10-25 коп./л здорожчав автогаз і в мережах Shell, AMIC, «Катрал», UPG, «БРСМ-Нафта», «Автотранс» і Chipo.

Компанія LPG Ціна Зм. Neftek 29,99 1,00 Prime 28,00 1,00 Mango 29,21 0,80 WOG 29,48 0,50 Авантаж 7 26,85 0,40 ОККО 29,29 0,30 Shell 28,89 0,25 AMIC 28,99 0,20 Катрал 28,19 0,20 UPG 28,18 0,19 БРСМ-Нафта 28,74 0,15 Автотранс 29,08 0,10 Chipo 28,37 0,07 Авіас 28,53 0,02 Укрнафта 28,21 0,00 SOCAR 28,98 0,00 KLO 29,02 0,00 U.GO 28,93 0,00 BVS 28,99 0,00 Motto 28,28 0,00 Середня ціна в Україні 28,85 0,20

Зміна роздрібних цін на АЗС із 25 листопада по 2 грудня, грн/л