Ціни на нафту зростають на ослабленні обмежень COVID у Китаї, твердий долар обмежує зростання

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у п'ятницю, сподіваючись на подальше послаблення обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19 у Китаї, що може допомогти відновити попит у другій за величиною економіці світу, хоча зміцнення долара США обмежило зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,23%, до 87,08 долара за барель на 03:49 за Гринвічем після падіння до 86,59 долара.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 6 центів, або 0,07%, до 81,28 долара за барель після падіння до 80,88 долара на початку сесії.

Обидва зразки були на шляху до свого першого тижневого зростання після зниження три тижні поспіль.

Джерела повідомили Reuters, що Китай збирається оголосити про послаблення своїх карантинних протоколів COVID-19 найближчими днями та скорочення масового тестування, що стане серйозним зрушенням у політиці після масових протестів та громадського гніву щодо найжорсткіших обмежень у світі.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила в п'ятницю, що подальше коригування стратегії Китаю щодо COVID матиме вирішальне значення для підтримки та збалансування відновлення економіки.

«Попит на нафту постраждав через суворі заходи щодо стримування поширення вірусу, при цьому передбачуваний попит на нафту в даний час становить 13 мільйонів барелів на добу, що на 1 мільйон барелів на добу нижче за середній рівень», - зазначають Аналітики ANZ Research.

Однак ринок нафти був пригнічений доларом США, який, як правило, торгується пропорційно курсу нафти, оскільки долар відірвався від 16-тижневих мінімумів по відношенню до кошика основних валют після того, як дані показали, що споживчі витрати в США значно зросли в жовтні.

Тим часом, уряди Європейського союзу попередньо домовилися про верхній рівень ціни на російську морську нафту у розмірі 60 доларів за барель з механізмом коригування, щоб зберегти верхню межу на рівні 5% нижче за ринкову ціну. Про це свідчать розповіді дипломатів та документи, з яким ознайомився Рейтер.

Усі уряди ЄС мають схвалити угоду у письмовій формі до п'ятниці. За словами дипломата ЄС, Польща, яка наполягала на тому, щоб обмеження було якомога нижчим, не підтвердила, що підтримає угоду.

У звіті BofA Global Research говориться, що обмеження цін на російську нафту призведе до того, що покупці платитимуть більше за нафту на світовому ринку, і є «серйозним ризиком зростання цін у 2023 році».

Якби Росія зрештою виробляла значно менше нафти, вона могла б "підвищити ціни на нафту", заявив BoFa. BofA припускав, що видобуток російської нафти складе 10 млн барелів на добу до 2023 року, тоді як Міжнародне енергетичне агентство прогнозує видобуток на рівні 9,59 млн барелів на добу.