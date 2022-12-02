Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту зростають на ослабленні обмежень COVID у Китаї, твердий долар обмежує зростання

 

Ціни на нафту зросли на азіатських торгах у п'ятницю, сподіваючись на подальше послаблення обмежень, запроваджених у зв'язку з COVID-19 у Китаї, що може допомогти відновити попит у другій за величиною економіці світу, хоча зміцнення долара США обмежило зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,23%, до 87,08 долара за барель на 03:49 за Гринвічем після падіння до 86,59 долара.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на 6 центів, або 0,07%, до 81,28 долара за барель після падіння до 80,88 долара на початку сесії.

Обидва зразки були на шляху до свого першого тижневого зростання після зниження три тижні поспіль.

Джерела повідомили Reuters, що Китай збирається оголосити про послаблення своїх карантинних протоколів COVID-19 найближчими днями та скорочення масового тестування, що стане серйозним зрушенням у політиці після масових протестів та громадського гніву щодо найжорсткіших обмежень у світі.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила в п'ятницю, що подальше коригування стратегії Китаю щодо COVID матиме вирішальне значення для підтримки та збалансування відновлення економіки.

«Попит на нафту постраждав через суворі заходи щодо стримування поширення вірусу, при цьому передбачуваний попит на нафту в даний час становить 13 мільйонів барелів на добу, що на 1 мільйон барелів на добу нижче за середній рівень», - зазначають Аналітики ANZ Research.

Однак ринок нафти був пригнічений доларом США, який, як правило, торгується пропорційно курсу нафти, оскільки долар відірвався від 16-тижневих мінімумів по відношенню до кошика основних валют після того, як дані показали, що споживчі витрати в США значно зросли в жовтні.

Тим часом, уряди Європейського союзу попередньо домовилися про верхній рівень ціни на російську морську нафту у розмірі 60 доларів за барель з механізмом коригування, щоб зберегти верхню межу на рівні 5% нижче за ринкову ціну. Про це свідчать розповіді дипломатів та документи, з яким ознайомився Рейтер.

Усі уряди ЄС мають схвалити угоду у письмовій формі до п'ятниці. За словами дипломата ЄС, Польща, яка наполягала на тому, щоб обмеження було якомога нижчим, не підтвердила, що підтримає угоду.

У звіті BofA Global Research говориться, що обмеження цін на російську нафту призведе до того, що покупці платитимуть більше за нафту на світовому ринку, і є «серйозним ризиком зростання цін у 2023 році».

Якби Росія зрештою виробляла значно менше нафти, вона могла б "підвищити ціни на нафту", заявив BoFa. BofA припускав, що видобуток російської нафти складе 10 млн барелів на добу до 2023 року, тоді як Міжнародне енергетичне агентство прогнозує видобуток на рівні 9,59 млн барелів на добу.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,2050
  0,2852
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6288  0,02 0,06 40,4208  0,01 0,03
EUR 40,4032  0,18 0,44 41,5424  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес