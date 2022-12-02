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ЄС домовився про обмеження ціни на російську нафту: $60 за барель з механізмом коригування – ЗМІ
21:53 01.12.2022 |
Країни Європейського Союзу в четвер увечері досягли попередньої згоди щодо запровадження граничної ціни на російську нафту: вона попервах становитиме 60 доларів за барель і буде переглядатися кожні два місяці так, аби бути нижчою за ринкову.
Про це йдеться в документі, із яким ознайомилася агенція Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Рішення все ще повинне бути схвалене всіма урядами ЄС у письмовій формі до п'ятниці. Раніше, як відомо, Польща наполягала на тому, щоб верхня межа була якомога нижчою, аби скоротити доходи Росії від продажу викопного палива.
Документ ЄС, з яким ознайомився Reuters, передбачає, що верхня межа ціни на російську нафту після затвердження буде переглянута в середині січня 2023 року й щодвамісяці після цього - це дозволить оцінити, як функціонує схема, і відреагувати на можливі "турбулентності" на ринку нафти, які виникатимуть у результаті.
Також передбачений 45-денний "перехідний період" для суден, що перевозять сиру нафту російського походження, яка була завантажена до 5 грудня і має бути вивантажена в кінцевому пункті призначення до 19 січня 2023 року.
Початкова пропозиція "Групи семи", узгоджена минулого тижня, передбачала обмеження ціни на рівні 65-70 доларів за барель без механізму коригування.
У червні лідери "Групи семи" домовилися про принцип обмеження цін на російську нафту, але з того часу тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу.
Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено.
Росія раніше стверджувала, що не буде продавати нафту країнам, які підтримають цінове обмеження.
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