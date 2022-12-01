Нафта падає через невизначеність ОПЕК+. Ослаблення обмежень на COVID-19 у Китаї знижується

Ціни на нафту знизилися на азіатських торгах у четвер через невизначеність, що зберігається напередодні недільної зустрічі ОПЕК+, хоча ослаблення обмежень COVID у найбільшому у світі імпортері сирої нафти Китаї обмежило зниження цін.

На 04:30 за Грінвічем ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 25 центів, або 0,3%, до 86,72 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate подешевшали на 17 центів, або 0, 2% - до 80,38 долара.

Контракти на еталонну нафту зросли більш ніж на 2 долари у середу на тлі послаблення долара та оптимізму щодо відновлення попиту в Китаї.

"Ринок залишається невпевненим у рішенні ОПЕК, деякі очікують скорочення, тоді як інші припускають, що пролонгація поточної угоди більш вірогідна", - йдеться у записці аналітиків ANZ у четвер.

Аналітики додали, що ринок також готується до впливу європейських санкцій на російську нафту.

Організація країн-експортерів нафти та її союзників, включаючи Росію, відому як ОПЕК+, має провести віртуальне засідання 4 грудня.

Рішення про проведення зборів фактично свідчить про малу ймовірність зміни політики, повідомили джерела агентству Reuters в середу, оскільки група оцінює вплив обмеження цін на нафту, що насувається, в Росії на ринок.

Тим часом настрій покращився завдяки зміні стратегії Китаю щодо боротьби з COVID-19, що вселяє оптимізм щодо відновлення попиту на нафту в Китаї.

Китайські міста Гуанчжоу та Чунцін оголосили про послаблення обмежень COVID у середу, наступного дня після того, як демонстранти на півдні Гуанчжоу зіткнулися з поліцією на тлі низки протестів проти найжорсткіших у світі обмежень щодо коронавірусу.

У той час, як нові спалахи в Китаї можуть вплинути на активність у найближчому майбутньому, Міжнародний валютний фонд заявив у середу, що є можливості для безпечного перекалібрування політики щодо COVID, яка може дозволити економічному зростанню прискоритися в 2023 році.

Проте, згідно з офіційними даними PMI, опублікованими в середу, ділова активність у Китаї в листопаді ще більше знизилася, що викликало побоювання щодо наступного року.

За даними Управління енергетичної інформації, запаси сирої нафти за тиждень до 25 листопада скоротилися на 12,6 млн барелів, що вище за колишні очікування аналітиків про зниження на 2,8 млн барелів.

Проте запаси бензину та дистилятів зросли більше, ніж очікувалося, що свідчить про послаблення попиту.

За даними EIA, видобуток сирої нафти в США також перевищив 12 мільйонів барелів на день, що є найвищим показником з початку пандемії коронавірусу.