Середня ціна бензину підвищилася на 0,7% до 52 гривні за літр

У середу, 30 листопада, порівняно із вівторком, 29 листопада, середні ціни на найбільших заправках України на бензин марки "Євро-95" підвищилися на 0,7% до 52,00 гривні за літр, а на автогаз та дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 29,00-56,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 0,7% із 51,66 гривні за літр до 52,00 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 56,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ збереглися на 29,00 гривні за літр.





Ціни на заправках 30 листопада, гривні/літр: