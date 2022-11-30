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Нафта дорожчає на тлі падіння запасів сирої нафти у США та долара. Побоювання щодо ОПЕК+ та Китаю обмежують зростання
07:21 30.11.2022 |
Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% на азіатських торгах у середу через скорочення запасів сирої нафти в США та падіння долара, але побоювання, що ОПЕК+ залишить видобуток без змін на своєму засіданні, і слабкі дані по Китаю обмежили зростання.
До 04:11 за Гринвічем ф'ючерси на нафту марки Brent зміцнилися на 95 центів, або 1,14%, до 83,98 долара за барель, у той час як ф'ючерси на нафту нафти марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 80 центів, або 1,02%, до 79 доларів за барель.
Згідно з джерелами на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти у вівторок, запаси сирої нафти в США, як очікується, скоротяться приблизно на 7,9 млн. барелів за тиждень, що закінчився 25 листопада, сприяючи зростанню цін.
Запаси бензину зросли приблизно на 2,9 млн. барелів, тоді як запаси дистилятів зросли приблизно на 4,0 млн. барелів, згідно з джерелами, які побажали залишитися неназваними.
Офіційні дані будуть опубліковані Управлінням енергетичної інформації США у середу.
Незначну підтримку також надав слабший долар США. Голова ФРС Джером Пауелл має виступити з доповіддю про економіку та ринок праці на заході Брукінгського інституту в середу, коли інвестори шукатимуть підказки про те, коли ФРС уповільнить темпи свого агресивного підвищення процентних ставок.
"Енергетичні ринки неправильно оцінюють, наскільки стійкою залишається світова економіка, і цього тижня ми можемо побачити перегляд показників ВВП США у третьому кварталі у бік підвищення", - сказав старший аналітик OANDA Едвард Мойя у записці клієнта.
За словами Вірендри Чаухан з Energy Aspects, низька ліквідність та загальна відсутність обсягів торгів до кінця року також можуть підтримати ринок.
Щодо пропозиції, ОПЕК+, ймовірно, залишить політику видобутку нафти незмінною на зустрічі в неділю, повідомили п'ять джерел у ОПЕК+, хоча два джерела заявили, що також, ймовірно, буде розглянуто питання щодо додаткового скорочення видобутку для підтримки цін.
«Зростання нафти вичерпалося після повідомлень про те, що ОПЕК+ може зрештою зберегти свій видобуток на колишньому рівні. Очікування того, що вони серйозно розглянуть питання щодо скорочення видобутку, зростали», - додав Мойя.
Група проводить засідання, оскільки уповільнення економіки та блокування Китаю через COVID-19 вдарили по попиту на нафту, у той час як заборона Європейського Союзу на імпорт російської нафти і обмеження цін G7 на російську нафту викликають питання щодо пропозиції.
Зростання було ще більш сповільнене побоюваннями з приводу економіки Китаю, оскільки дані показали, що виробнича діяльність і діяльність у сфері послуг ще більше скоротилися в листопаді до семимісячного мінімуму, що було обтяжене послабленням світового попиту та обмеженнями COVID-19.
Офіційний індекс менеджерів із закупівель у обробній промисловості становив 48,0 проти 49,2 у жовтні, що є найнижчим значенням за сім місяців, згідно з даними Національного бюро статистики.
З позитивного боку Китаю було менше випадків зараження COVID-19 з кожним днем і розмови про деякі потенційні зміни в обмеженнях на пересування COVID-19.
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