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Слідом за фрахтом: трейдери збільшують премії на ДП
10:51 28.11.2022 |
Обсяги пропозиції дизельного пального з північних і південних базисів Європи залишаються обмеженими. Сталий попит уже призвів до зростання послуг із перевезень, а зараз настала черга премій. Про це enkorr повідомили учасники ринку.
З польських терміналів, що розташовані на сході країни, автомобільні партії продавались за $1 140-1 185/т на умовах EXW. Це на $30-45 дешевше порівняно з минулим тижнем. Проте через високий попит з боку України трейдери збільшують обсяги премій на $30-40/т.
«Ціни у регіоні ARA дещо зменшилися, але через зростання премій здешевлення було незначним», - коментує представник польської компанії. Він додає, що у грудні премії можуть сягнути $160-180.
Імпортери також повідомляють, що наразі не всі польські постачальники в змозі оперативно відвантажувати ресурс через невеликі обсяги запасів.
На чорноморському напрямку також відчувається дефіцит дизельного пального.
«Вантажі йдуть, але цього замало», - вважає трейдер, що продає дизпальне на півдні України. Співрозмовник додає, що нестача продукта на морі може тривати 2-3 місяці. При цьому обсяги премій на зимовий дизель у портах поки що залишаються без змін і становлять $80-110.
У Болгарії цього тижня зафіксовано здешевлення дизпального через зменшення середземноморських котирувать. На терміналах в Русе автомобільні партії з терміновим відвантаженням продавались за $1 100-1 155/т. Але попри зниження цін обсяги пропозиції продукту обмежені.
Учасники ринку повідомляють, що обсяги премій на автомобільні партії продукту з формульним ціноутворенням загалом не змінилися й становлять $110-130, проте окремі компанії днями планують їх збільшити. Зі слів українських імпортерів, вони почали отримувати пропозиції на купівлю дизпального з Болгарії з премією у $150.
На поступове здорожчання продукту також впливає зростання тарифів на перевезення. Трейдери повідомляють про зростання фрахту, а також автоперевезень.
«Іноземні водії, яких ми довго вмовляли почати їхати в Україну, почали відмовлятися через побоювання нових ракетних атак. Звичайно, поїдуть, але це вже буде дорожче», - вважає один із трейдерів.
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