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АНАЛІТИКА

Адміністрація Байдена погодила будівництво найбільшого у США експортного термінала нафти

 

Адміністрація президента США Джо Байдена погодила будівництво найбільшого в країні експортного термінала нафти на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі. Він збільшить експортну потужність США на 2 млн барелів на добу, пише Texas Tribune.

Рішення морської адміністрації Міністерства торгівлі США з'явилось у федеральному реєстрі 21 листопада без публічного оголошення.

Будівництво нафтоналивного порту Sea Port Oil Terminal визнали таким, що відповідає національним інтересам США. Він покращить зайнятість і сприятиме економічному зростанню, стійкості та безпеці енергетичної інфраструктури США.

Порт стане надійним джерелом сирої нафти для союзників США у разі порушень на ринку, йдеться в рішенні адміністрації.

Новий глибоководний термінал буде розташований у морі неподалік від міста Фріпорт і сполучатиметься з берегом двома підводними трубопроводами.

 

Він буде здатний обробляти більше нафти, ніж найбільший нині експортний термінал США - Moda Ingleside Crude Export Terminal у Техасі, який може навантажувати до 1,6 млн барелів на день у порту Корпус-Крісті, головному порту країни для експорту нафти.

Очікується, що новий термінал запустять до 2025 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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