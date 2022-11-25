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Адміністрація Байдена погодила будівництво найбільшого у США експортного термінала нафти
15:37 25.11.2022 |
Адміністрація президента США Джо Байдена погодила будівництво найбільшого в країні експортного термінала нафти на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі. Він збільшить експортну потужність США на 2 млн барелів на добу, пише Texas Tribune.
Рішення морської адміністрації Міністерства торгівлі США з'явилось у федеральному реєстрі 21 листопада без публічного оголошення.
Будівництво нафтоналивного порту Sea Port Oil Terminal визнали таким, що відповідає національним інтересам США. Він покращить зайнятість і сприятиме економічному зростанню, стійкості та безпеці енергетичної інфраструктури США.
Порт стане надійним джерелом сирої нафти для союзників США у разі порушень на ринку, йдеться в рішенні адміністрації.
Новий глибоководний термінал буде розташований у морі неподалік від міста Фріпорт і сполучатиметься з берегом двома підводними трубопроводами.
Він буде здатний обробляти більше нафти, ніж найбільший нині експортний термінал США - Moda Ingleside Crude Export Terminal у Техасі, який може навантажувати до 1,6 млн барелів на день у порту Корпус-Крісті, головному порту країни для експорту нафти.
Очікується, що новий термінал запустять до 2025 року.
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