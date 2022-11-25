ЄС поки що не домовився про поріг цін на російську нафту: Польща хоче $30, Греція – $70

Європейському Союзу поки що не вдалося домовитись про те, на якому рівні встановити поріг цін на російську нафту, пише Bloomberg.

Польща і країни Балтії вважають запропоновані $65 за барель занадто щедрими для Росії, а країни з великим танкерним флотом, такі як Греція, не хочуть опускати його нижче $70.

Про великі розбіжності у позиціях країн також пише Reuters.

"Польща каже, що не може піднятися вище $30 за барель. Кіпр вимагає компенсації. Греції потрібно більше часу", - розказав агентству один з дипломатів, знайомий з позиціями на переговорах.

Собівартість російської нафти - близько $20 за барель, пише агентство, а її ринкова вартість зараз - приблизно $68.

Для ухвалення остаточного рішення потрібна згода усіх послів.