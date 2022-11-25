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ЄС поки що не домовився про поріг цін на російську нафту: Польща хоче $30, Греція – $70
17:04 24.11.2022 |
Європейському Союзу поки що не вдалося домовитись про те, на якому рівні встановити поріг цін на російську нафту, пише Bloomberg.
Польща і країни Балтії вважають запропоновані $65 за барель занадто щедрими для Росії, а країни з великим танкерним флотом, такі як Греція, не хочуть опускати його нижче $70.
Про великі розбіжності у позиціях країн також пише Reuters.
"Польща каже, що не може піднятися вище $30 за барель. Кіпр вимагає компенсації. Греції потрібно більше часу", - розказав агентству один з дипломатів, знайомий з позиціями на переговорах.
Собівартість російської нафти - близько $20 за барель, пише агентство, а її ринкова вартість зараз - приблизно $68.
Для ухвалення остаточного рішення потрібна згода усіх послів.
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