Мінфін США розʼяснив окремі деталі цінової політики для російської нафти

Міністерство фінансів США випустило нові подробиці очікуваного плану щодо обмеження ціни на російську нафту, який відкриває тимчасову можливість для її постачання в Японію та окремі країни Європейського Союзу за граничною ціною.

Про це йдеться у роз'ясненнях, оприлюднених американським Мінфіном у вівторок, передає Укрінформ.

«Політика обмеження цін спрямована на збереження надійного постачання нафти на світовий ринок з одночасним зниженням нафтових доходів для рф», - зауважується в документі.

При цьому зазначається, що Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США планує незабаром оприлюднити попередні рекомендації щодо впровадження політики обмеження цін на нафтопродукти російського походження.

Водночас, Мінфін США ввів у дію дві генеральних ліцензії, які після запровадження відповідних цінових обмежень дозволяють транспортування російської сирої нафти із проєкту «Сахалін - 2» в Японію. Крім того, подібний дозвіл діятиме для поставок в Болгарію, Хорватію, а також у країни ЄС, які не мають виходу до моря. Ліцензії діють на тимчасовій основі з метою виконання укладених контрактів та не скасовують заборони на ввезення російської нафти до США.

Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати, Європейський Союз та країни G7 планують 23 листопада дійти спільної згоди щодо встановлення максимальної ціни на російську нафту.