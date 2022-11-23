Ціни на нафту стабільні, оскільки побоювання щодо попиту в Китаї компенсують падіння запасів сирої нафти в США

Ціни на нафту в середу залишалися стабільними, оскільки побоювання з приводу зниження попиту на паливо з боку Китаю на тлі посилення обмежень через COVID-19 компенсували дані, що свідчать про більше, ніж очікувалося споживання нафти в США минулого тижня.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 15 центів, або 0,2%, до 88,21 долара за барель о 05:08 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) втратили 9 центів, або 0 ,1% до 80,86 долара за барель.

Обидва еталонні контракти зросли приблизно на 1% у вівторок, оскільки Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Ірак та Алжир підкріпили коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, разом іменовані ОПЕК, не підтримують збільшення пропозиції нафти. Наступна зустріч ОПЕК+ на розгляд результатів відбудеться 4 грудня.

Тим часом, найбільший імпортер сирої нафти Китай бореться зі сплеском випадків захворювання на COVID-19, що посилило побоювання з приводу його економіки.

Пізно увечері у вівторок фінансовий центр Шанхай посилив правила для людей, які в'їжджають до міста, а Пекін закрив парки та музеї.

"Нафта веде перетягування каната з побоюваннями щодо попиту на COVID-19 у Китаї, яким протистоїть те, що, мабуть, мотивує Саудівську Аравію утримувати ринок нафти в напрузі", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA, у замітці.

Трейдери також виявляють обережність напередодні публікації протоколу листопадового засідання Федеральної резервної системи США з питань політики, яке має відбутися о 19:00 за Грінвічем, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

"Очікується, що ФРС сигналізує про уповільнення підвищення ставок, але будь-які несподівані яструбині заяви позначатимуться на настроях, підвищуючи курс долара США і чинячи тиск на ціни на сировинні товари", - додав Тен.

За даними Американського інституту нафти, згідно з джерелами на ринку, запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 18 листопада, підтримали ціни на нафту в середу.

Аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували на скорочення запасів сирої нафти на 1,1 млн барелів.

Запаси дистилятів, у тому числі пічного палива та палива для реактивних двигунів, зросли приблизно на 1,1 млн. барелів порівняно з очікуваннями аналітиків падіння на 600 000 барелів.

Певну підтримку ринку також надала невизначеність щодо того, як Росія відреагує на плани країн Великої сімки (G7) обмежити ціни на російську нафту.

Цінову межу має бути оголошено найближчим часом, заявив у вівторок високопосадовець Міністерства фінансів США, додавши, що він, ймовірно, коригуватиметься кілька разів на рік.

"Трейдери уважно стежать за російським експортом і шукатимуть, наскільки вони можуть скоротити продажі за кордон у відповідь на це, що може стати бичачим поштовхом для цін на нафту", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес у замітці.