Фінансові новини
- |
- 23.11.22
- |
- 09:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на нафту стабільні, оскільки побоювання щодо попиту в Китаї компенсують падіння запасів сирої нафти в США
08:30 23.11.2022 |
Ціни на нафту в середу залишалися стабільними, оскільки побоювання з приводу зниження попиту на паливо з боку Китаю на тлі посилення обмежень через COVID-19 компенсували дані, що свідчать про більше, ніж очікувалося споживання нафти в США минулого тижня.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 15 центів, або 0,2%, до 88,21 долара за барель о 05:08 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) втратили 9 центів, або 0 ,1% до 80,86 долара за барель.
Обидва еталонні контракти зросли приблизно на 1% у вівторок, оскільки Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Ірак та Алжир підкріпили коментарі міністра енергетики Саудівської Аравії про те, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її союзники, разом іменовані ОПЕК, не підтримують збільшення пропозиції нафти. Наступна зустріч ОПЕК+ на розгляд результатів відбудеться 4 грудня.
Тим часом, найбільший імпортер сирої нафти Китай бореться зі сплеском випадків захворювання на COVID-19, що посилило побоювання з приводу його економіки.
Пізно увечері у вівторок фінансовий центр Шанхай посилив правила для людей, які в'їжджають до міста, а Пекін закрив парки та музеї.
"Нафта веде перетягування каната з побоюваннями щодо попиту на COVID-19 у Китаї, яким протистоїть те, що, мабуть, мотивує Саудівську Аравію утримувати ринок нафти в напрузі", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик OANDA, у замітці.
Трейдери також виявляють обережність напередодні публікації протоколу листопадового засідання Федеральної резервної системи США з питань політики, яке має відбутися о 19:00 за Грінвічем, сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
"Очікується, що ФРС сигналізує про уповільнення підвищення ставок, але будь-які несподівані яструбині заяви позначатимуться на настроях, підвищуючи курс долара США і чинячи тиск на ціни на сировинні товари", - додав Тен.
За даними Американського інституту нафти, згідно з джерелами на ринку, запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 18 листопада, підтримали ціни на нафту в середу.
Аналітики, опитані агентством Reuters, в середньому очікували на скорочення запасів сирої нафти на 1,1 млн барелів.
Запаси дистилятів, у тому числі пічного палива та палива для реактивних двигунів, зросли приблизно на 1,1 млн. барелів порівняно з очікуваннями аналітиків падіння на 600 000 барелів.
Певну підтримку ринку також надала невизначеність щодо того, як Росія відреагує на плани країн Великої сімки (G7) обмежити ціни на російську нафту.
Цінову межу має бути оголошено найближчим часом, заявив у вівторок високопосадовець Міністерства фінансів США, додавши, що він, ймовірно, коригуватиметься кілька разів на рік.
"Трейдери уважно стежать за російським експортом і шукатимуть, наскільки вони можуть скоротити продажі за кордон у відповідь на це, що може стати бичачим поштовхом для цін на нафту", - сказав керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес у замітці.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойський зможе вимагати від держави щонайменше 13 мільярдів через вилучення акцій «Укрнафти» та «Укртатнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ
|В окупантів залишилося 13% «Іскандерів», 37% «Калібрів» та половина Х-101 та Х-555 - Резніков
|ЄС виділяє Україні 2,5 млрд євро макрофіну
|Сбу прийшла в Києво-Печерську Лавру. Шукають осередок «русского міра»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін США розʼяснив окремі деталі цінової політики для російської нафти
|Ціни на нафту стабільні, оскільки побоювання щодо попиту в Китаї компенсують падіння запасів сирої нафти в США
|ЄС запропонував запровадити перехідний період для ліміту цін на нафту з Росії, - Bloomberg
|ЄС та G7 визначили граничну ціну на російську нафту, - WSJ
|Коломойський зможе вимагати від держави щонайменше 13 мільярдів через вилучення акцій «Укрнафти» та «Укртатнафти»
|В Україну завезли 136 тисяч генераторів з початку листопада, – нардеп
Бізнес
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами
|Британія скасовує продаж свого найбільшого заводу мікрочипів компанії, пов'язаній з Китаєм
|Ілон Маск заявив, що більше не хоче бути гендиректором Twitter, Tesla чи будь-якої іншої компанії