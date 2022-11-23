ЄС та G7 визначили граничну ціну на російську нафту, - WSJ

ЄС та країни G7 прагнуть узгодити обмеження цін на російську нафту в середу, 23 листопада. Західні союзники обговорюють ліміт близько 60 доларів за барель, щоб накласти санкції на РФ за її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

"США та їх союзники прагнуть узгодити рівень обмеження ціни на російську нафту вже в середу, причому офіційні особи обговорюють його встановлення на рівні близько 60 доларів за барель, оскільки група поспішає втілити план у дію до 5 грудня", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що ліміт ціни є центром зусиль Заходу накласти санкції на Росію за її вторгнення в Україну. Неперевірений проект санкцій має розпочатися 5 грудня після того, як зіткнувся з затримками цієї осені, оскільки G7 було важко згладити останні деталі складного плану.

Повідомляється, що посли 27 країн-членів Європейського Союзу мають зустрітися в середу, 23 листопада,щоб дійти згоди щодо ціни. Блок повинен узгодити граничну ціну одноголосно. G7 прагне затвердити обмеження синхронно з ЄС.

Метою плану, який активно просувала міністр фінансів Джанет Єллен, є скорочення доходів від російського експорту енергоносіїв, уникаючи при цьому різкого зростання цін на нафту, коли на початку наступного місяця почне діяти європейське ембарго на імпорт російської нафти.

ЄС уже підтримав механізм затвердження обмеження ціни, але залишилося кілька невирішених питань, які країни-члени повинні були узгодити. Одним з них була ціна нафтової стелі, яка залишається спірною. Низка країн, у тому числі Польща та Литва, вимагають значно нижчого ліміту, встановленого навколо ціни видобутку, яка, за словами польських чиновників, становить близько 20 доларів за барель.

"Якщо ви запроваджуєте обмеження ціни на рівні 60, 65 доларів, це звучить розумно з точки зору наших союзників. Але з нашої точки зору, як я вже казав, ми хотіли б бачити можливий мінімум, який є граничною собівартістю виробництва", - сказав радник президента України з економічних питань Олег Устенко.

ЄС також перебував під сильним тиском з боку Вашингтона та Лондона, щоб внести поправки до елементу свого законодавства, згідно з яким судам, які порушують ліміт цін, заборонено отримувати нафтові послуги ЄС, такі як брокерські чи страхові послуги.

Відповідно до компромісу, досягнутого представниками США та держав-членів ЄС, заборона для суден тепер буде обмежена за часом.

Греція, Мальта та Кіпр, кожна з яких має велику морську промисловість, повинні будуть підписати компроміс, щоб ЄС рухався вперед із обмеженням цін.

