Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає, оскільки коментарі Саудівської Аравії переважують побоювання щодо рецесії

 

Нафта зросла у вівторок після того, як найбільший експортер Саудівська Аравія заявила, що ОПЕК+ продовжує скорочувати видобуток і може здійснити подальші кроки, щоб збалансувати ринок, переважуючи побоювання щодо глобальної рецесії та побоювання з приводу зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у Китаї.

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман у понеділок також був цитований державним інформаційним агентством SPA, яке спростувало повідомлення Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що ОПЕК розглядає можливість збільшення видобутку і призвело до падіння цін більш ніж на 5%.

Нафта марки Brent подорожчала на 37 центів, або 0,4%, до 87,82 долара на 09:15 за Грінвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 46 центів, або на 0,6%, до 80,50 долара.

"Ціни на сиру нафту намагаються відновити свої втрати", - сказав аналітик Avatrade Наїм Аслам. «Те, що Саудівська Аравія заперечувала, що обговорювалося збільшення постачання нафти з ОПЕК та її союзниками, сьогодні підтримало ринок».

Об'єднані Арабські Емірати, ще один великий виробник ОПЕК, заперечували, що ведуть переговори про зміну останньої угоди ОПЕК+, тоді як Кувейт заявив, що переговорів щодо збільшення видобутку не було.

ОПЕК, Росія та інші союзники, відомі як ОПЕК+, зустрічаються 4 грудня, за день до початку європейських заходів та заходів G7 у відповідь на вторгнення Росії в Україну, які можуть підтримати ринок.

5 грудня має розпочатися заборона Європейського союзу на імпорт російської нафти, як і план Великої сімки, який дозволить постачальникам транспортних послуг допомагати експортувати російську нафту, але лише за примусово низькими цінами.

«Критичним ризиком для політики обмеження цін є можливість заходів у відповідь з боку Росії, що перетворить це на додатковий бичачий шок для нафтового ринку», - сказав у звіті Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.

Побоювання щодо попиту на нафту на тлі підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США та жорсткої політики Китаю щодо блокування COVID-19 обмежили потенціал зростання.

Пекін закрив парки, торгові центри та музеї у вівторок, і у низці китайських міст відновилося масове тестування на COVID. Китайська столиця в понеділок попередила, що зіткнулася з найсерйознішою проблемою пандемії і посилила правила в'їзду до міста.

Пізніше в центрі уваги будуть останні щотижневі дані про постачання до США, які, як очікується, покажуть, що запаси сирої нафти скоротилися на 2,2 млн. барелів. Звіт Американського інституту нафти виходить о 21:30 за Грінвічем.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,4481
  0,3200
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6428  0,05 0,12 40,4752  0,03 0,08
EUR 39,8879  0,09 0,22 40,9662  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес