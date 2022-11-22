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Нафта дорожчає, оскільки коментарі Саудівської Аравії переважують побоювання щодо рецесії
12:37 22.11.2022 |
Нафта зросла у вівторок після того, як найбільший експортер Саудівська Аравія заявила, що ОПЕК+ продовжує скорочувати видобуток і може здійснити подальші кроки, щоб збалансувати ринок, переважуючи побоювання щодо глобальної рецесії та побоювання з приводу зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 у Китаї.
Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдель Азіз бін Салман у понеділок також був цитований державним інформаційним агентством SPA, яке спростувало повідомлення Wall Street Journal, в якому йшлося про те, що ОПЕК розглядає можливість збільшення видобутку і призвело до падіння цін більш ніж на 5%.
Нафта марки Brent подорожчала на 37 центів, або 0,4%, до 87,82 долара на 09:15 за Грінвічем. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 46 центів, або на 0,6%, до 80,50 долара.
"Ціни на сиру нафту намагаються відновити свої втрати", - сказав аналітик Avatrade Наїм Аслам. «Те, що Саудівська Аравія заперечувала, що обговорювалося збільшення постачання нафти з ОПЕК та її союзниками, сьогодні підтримало ринок».
Об'єднані Арабські Емірати, ще один великий виробник ОПЕК, заперечували, що ведуть переговори про зміну останньої угоди ОПЕК+, тоді як Кувейт заявив, що переговорів щодо збільшення видобутку не було.
ОПЕК, Росія та інші союзники, відомі як ОПЕК+, зустрічаються 4 грудня, за день до початку європейських заходів та заходів G7 у відповідь на вторгнення Росії в Україну, які можуть підтримати ринок.
5 грудня має розпочатися заборона Європейського союзу на імпорт російської нафти, як і план Великої сімки, який дозволить постачальникам транспортних послуг допомагати експортувати російську нафту, але лише за примусово низькими цінами.
«Критичним ризиком для політики обмеження цін є можливість заходів у відповідь з боку Росії, що перетворить це на додатковий бичачий шок для нафтового ринку», - сказав у звіті Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.
Побоювання щодо попиту на нафту на тлі підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США та жорсткої політики Китаю щодо блокування COVID-19 обмежили потенціал зростання.
Пекін закрив парки, торгові центри та музеї у вівторок, і у низці китайських міст відновилося масове тестування на COVID. Китайська столиця в понеділок попередила, що зіткнулася з найсерйознішою проблемою пандемії і посилила правила в'їзду до міста.
Пізніше в центрі уваги будуть останні щотижневі дані про постачання до США, які, як очікується, покажуть, що запаси сирої нафти скоротилися на 2,2 млн. барелів. Звіт Американського інституту нафти виходить о 21:30 за Грінвічем.
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