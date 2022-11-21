Goldman Sachs погіршив прогноз цін на нафту у IV кв. до $100 за барель

Аналітики банку Goldman Sachs погіршили прогноз цін на нафту на четвертий квартал поточного року на $10 - до $100 за барель на тлі побоювань щодо стану економіки Китаю і перспектив запровадження стелі цін на російську нафту.

"Ринок не дарма переживає з приводу фундаментальних показників через значну кількість випадків захворювання на коронавірус в Китаї та відсутність ясності з приводу впровадження стелі цін на рівні G7", - написали аналітики.

Китай повідомив про три смерті від COVID-19 у вихідні. Це перші зареєстровані летальні випадки із травня. У відповідь на це влада Пекіна посилила карантинні заходи.

"Кількість хворих COVID-19 у Китаї знаходиться на квітневих максимумах, проте можлива відповідь влади країни поки залишається невідомою. Ми знизили наші очікування попиту в КНР на 1,2 млн барелів на добу на цей квартал, до 14 млн б/д, прогнозуючи подальші локдауни", - йдеться у звіті.

Ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures у понеділок торгуються на рівні $87 за барель, опускаючись на 0,7%.