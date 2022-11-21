Всі види пального подорожчали, середні ціни зросли на 0,3-1,8% до 29,00-56,00 гривні за літр

У понеділок, 21 листопада, порівняно із п'ятницею, 18 листопада, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз, бензин марки "Євро-95" та дизельне паливо марки "Євро" підвищилися на 0,3-1,8% до 29,00-56,00 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 підвищилися на 1,6% із 50,83 гривні за літр до 51,66 гривні за літр.

Середні ціни на дизельне паливо підвищилися на 1,8% із 55,00 гривні за літр до 56,00 гривні за літр.

Середні ціни на газ підвищилися на 0,3% із 28,90 гривні за літр до 29,00 гривні за літр.

Ціни на заправках 21 листопада, гривні/літр: