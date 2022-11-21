Пропозиції дизпального обмежені, та казати про дефіцит зарано

Ситуація на основних напрямках постачань дизельного палива залишається напруженою, обсяги пропозицій продукту обмежені, але казати про дефіцит ще зарано, розповіли enkorr українські трейдери.

На чорноморському напрямку ситуація дещо покращилася. Цього тижня в українські порти прибуло два танкери з продуктом грецького виробництва, днями очікується розвантаження партії дизелю з Туркменістану. Зі слів трейдерів, зимовий продукт продається з преміями $80-110 до середземноморських котирувань, партії арктичного дизелю пропонують на $70-80 дорожче. Пропозицій пального індійського виробництва наразі немає.

У Болгарії на тлі обмеженого обсягу пропозицій ціни на автомобільні партії дизельного пального з терміновим відвантаженням зросли на $40-55/т, до $1 210-1 255/т. Проте обсяги премій на автомобільні партії продукту з формульним ціноутворенням не змінилися й становлять $110-130. Цього тижня деякі українські компанії повідомили про виникнення труднощів при транспортуванні ДП з Болгарії й Румунії.

У напрямку руху до пропускного пункту «Сирет-Порубне» утворилася черга завдовжки понад 30 км, що уповільнює митне оформлення вантажів. Також на початку тижня учасники казали про зупинення оформлення вантажів на молдавських пунктах пропуску через перебої з електропостачанням, але за останньою інформацію їхню роботу вже відновлено.

У середині листопада дизельне пальне в Польщі здешевшало слідом за зменшенням котирувань продукту в Північно-Західній Европі. На східних терміналах автомобільні партії дизпального відвантажувались за $1 170-1 230/т. Цього тижня польські трейдери зазначають зростання попиту на дизельне з боку українських покупців.

«Ми доволі швидко цього разу продали обсяг, що буде відвантажуватись наступного тижня. Проте клієнти продовжують телефонувати й запитувати продукт. Для нас це сигнал того, що на ринку є деякий ажіотаж», - коментує ситуацію менеджер польської компанії.

«Наш постачальник лімітує продаж дизелю, посилаючись на те, що має насамперед забезпечити пальним власну мережу», - ділиться деталями розмови зі своїм партнером представник українського ритейлу.

