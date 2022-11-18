Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає на тлі падіння долара, але перспективи попиту затьмарюють ринок

 

Ціни на нафту зросли в п'ятницю через падіння долара, але зіткнулися зі значними тижневими втратами на очікуваннях, що різкі підвищення відсоткових ставок у США не ослабнуть, і перспективи зниження попиту з боку найбільшого імпортера нафти Китаю на тлі зростання кількості випадків COVID-19.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднявшись на 0,8% до 90,45 долара за барель о 01:30 за Грінвічем, але неподалік чотиритижневого мінімуму в 89,53 долара, досягнутого на попередній сесії.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 70 центів, або 0,9%, до 82,34 доларів за барель, але залишилися на рівні шеститижневого мінімуму.

Невелике зниження долара допомогло цінам на нафту в п'ятницю, оскільки слабший долар робить нафту дешевшою для покупців, які тримають інші валюти.

Однак цього тижня WTI впав більш ніж на 7%, а Brent майже на 6%.

Аналітики заявили, що побоювання з приводу потенційних блокувань у Китаї для стримування сплеску випадків захворювання на COVID, які досягли найвищого рівня з квітня, і побоювання, що подальше підвищення відсоткових ставок призведе до рецесії економіки США, кинуть тінь на ринок.

"Ціни на нафту залишаються під тиском через скорочення попиту через зростання числа випадків захворювання COVID-19 в Китаї і побоювань більш агресивного підвищення процентних ставок у США", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, у записці для клієнтів .

Заяви представників Федеральної резервної системи США цього тижня розвіяли надії на якесь стримування агресивного підвищення процентних ставок у США.

Китай повідомив про 25 353 нові випадки зараження COVID-19 17 листопада порівняно з 23 276 новими випадками вдень раніше, повідомила у п'ятницю Національна комісія охорони здоров'я.

«Важливо стежити за політикою у місті Гуанчжоу на півдні Китаю, де значно зросла кількість випадків захворювання на COVID‑19», - зазначає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.

Побоювання щодо рецесії домінували цього тижня, навіть незважаючи на те, що 5 грудня ЄС намітив заборону на постачання російської нафти, а Організація країн-експортерів нафти та її союзники, разом відомі як ОПЕК+, посилили пропозицію.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7681
  0,3254
 0,85

Курс обміну валют на вчора, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,9136  0,04 0,10 40,6168  0,06 0,14
EUR 40,3273  0,11 0,26 41,5245  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9000  0,03 0,09 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес