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Нафта дорожчає на тлі падіння долара, але перспективи попиту затьмарюють ринок
06:47 18.11.2022 |
Ціни на нафту зросли в п'ятницю через падіння долара, але зіткнулися зі значними тижневими втратами на очікуваннях, що різкі підвищення відсоткових ставок у США не ослабнуть, і перспективи зниження попиту з боку найбільшого імпортера нафти Китаю на тлі зростання кількості випадків COVID-19.
Ф'ючерси на нафту марки Brent піднявшись на 0,8% до 90,45 долара за барель о 01:30 за Грінвічем, але неподалік чотиритижневого мінімуму в 89,53 долара, досягнутого на попередній сесії.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 70 центів, або 0,9%, до 82,34 доларів за барель, але залишилися на рівні шеститижневого мінімуму.
Невелике зниження долара допомогло цінам на нафту в п'ятницю, оскільки слабший долар робить нафту дешевшою для покупців, які тримають інші валюти.
Однак цього тижня WTI впав більш ніж на 7%, а Brent майже на 6%.
Аналітики заявили, що побоювання з приводу потенційних блокувань у Китаї для стримування сплеску випадків захворювання на COVID, які досягли найвищого рівня з квітня, і побоювання, що подальше підвищення відсоткових ставок призведе до рецесії економіки США, кинуть тінь на ринок.
"Ціни на нафту залишаються під тиском через скорочення попиту через зростання числа випадків захворювання COVID-19 в Китаї і побоювань більш агресивного підвищення процентних ставок у США", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, у записці для клієнтів .
Заяви представників Федеральної резервної системи США цього тижня розвіяли надії на якесь стримування агресивного підвищення процентних ставок у США.
Китай повідомив про 25 353 нові випадки зараження COVID-19 17 листопада порівняно з 23 276 новими випадками вдень раніше, повідомила у п'ятницю Національна комісія охорони здоров'я.
«Важливо стежити за політикою у місті Гуанчжоу на півдні Китаю, де значно зросла кількість випадків захворювання на COVID‑19», - зазначає аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.
Побоювання щодо рецесії домінували цього тижня, навіть незважаючи на те, що 5 грудня ЄС намітив заборону на постачання російської нафти, а Організація країн-експортерів нафти та її союзники, разом відомі як ОПЕК+, посилили пропозицію.
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