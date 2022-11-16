Ціни на нафту зросли після інциденту із судном біля берегів Оману

Ціни на нафту зросли в середу, компенсувавши колишні втрати після інциденту з комерційним судном біля берегів Оману, але зростання кількості випадків COVID-19 у Китаї звело нанівець зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 65 центів, або 0,7%, до 94,51 долара за барель до 08:54 за Грінвічем, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) виросли на 35 центів, або 0,4 %, до 87,27 доларів за барель. Обидва орієнтири впали більш ніж на 1 долар на початку сесії.

П'ятий флот ВМС США заявив, що йому відомо про інцидент у середу в Оманській затоці за участю комерційного судна, повідомив Reuters командувач Тімоті Хокінс.

Ассошіейтед Прес повідомило, що нафтовий танкер під ліберійським прапором, що належить сінгапурській компанії Eastern Pacific Shipping, був ушкоджений внаслідок атаки безпілотника біля Оманської затоки.

Ціни на нафту зросли у вівторок після того, як постачання нафти до країн Європи дільницею нафтопроводу «Дружба» було тимчасово припинено, повідомили оператори нафтопроводів в Угорщині та Словаччині.

Перебої співпали з вибухом на сході Польщі неподалік кордону з Україною, внаслідок якого загинули двоє людей і підвищилася ймовірність того, що російсько-український конфлікт може перекинутися на інший бік.

Але після початкового «рефлекторного зростання цін на нафту, млява динаміка ринку відображає значну обачність, яка буде вжита, щоб уникнути ескалації», - сказав Стівен Іннес, партнер SPI Asset Management, що управляє.

Іннес сказав, що коментарі президента США Джо Байдена про те, що ракету, ймовірно, запустили не з Росії, також допомогли послабити негайну ескалацію побоювань.

У Китаї зростання кількості випадків COVID-19 позначилося на настрої після послаблення вірусних обмежень цього тижня.

"Зростання попиту на нафту в країні стримується її непохитною вірою в політику абсолютної нетерпимості до COVID-19 і економічною слабкістю, що зберігається", - сказав аналітик PVM Oil Стівен Бреннок.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує уповільнення зростання попиту до 1,6 млн барелів на добу у 2023 році з 2,1 млн барелів на добу цього року.

Раніше Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) знизила свій прогноз зростання світового попиту на нафту в 2022 році вп'яте з квітня, пославшись на економічні проблеми, що зростають.

Галузеві дані, які свідчать про більш значне, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти в США, надали деяку підтримку цін на нафту.

Запаси сирої нафти в США за тиждень, що закінчився 11 листопада, скоротилися приблизно на 5,8 млн. барелів, повідомили джерела на ринку з посиланням на дані Американського інституту нафти.

Для порівняння, за оцінками семи аналітиків, опитаних агентством Reuters, запаси сирої нафти в середньому скоротилися приблизно на 400 000 барелів.

Офіційні дані інвентаризації США від Управління енергетичної інформації мають бути представлені о 10:30 ранку за східним поясним часом (15:30 за Грінвічем).