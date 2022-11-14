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Автогаз трішки подешевшав, інші види пального збереглися в ціні
14:25 14.11.2022 |
У понеділок, 14 листопада, порівняно із середою, 9 листопада, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 0,1% до 28,84 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ знизилися на 0,1% із 28,86 гривні за літр до 28,84 гривні за літр.
Ціни на заправках 14 листопада, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,49
|
54,99
|
28,54
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
28,99
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
28,98
|
Середнє значення
|
50,83
|
55,00
|
28,84
|
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