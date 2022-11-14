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АНАЛІТИКА

Дихання санкцій: гуртовий ринок пальгого почав зростати

 

Минулого тижня (4-11 листопада) гуртова вартість дизпального зросла на 0,75 грн/л, до 50,75 грн/л у середньому по Україні, а цінова пропозиція була в межах 48,5-52 грн/л (+0,5-1 грн/л). Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На півдні ціна стартувала з 48,5 грн/л, а верхня межа торговельного діапазону перебувала на позначці 51 грн/л залежно від умов постачання і сорту ресурсу. Порівняно з позаминулим тижнем цей діапазон збільшився на 0,5-1 грн/л, а середня ціна в цьому регіоні - 49,75 грн/л, що на 0,25 грн/л вище від цін минулої п'ятниці.

Пропозиції ДП у західному регіоні були в межах 49-51 грн/л, а середня вартість склала 50,0 грн/л (-0,5 грн/л до 4 листопада).

У північному й центральному регіонах торгівля велась у межах 49-52 грн/л, а середня вартість дизпального в цих регіонах сягнула 52 грн/л (+1-1,5 грн/л за тиждень відповідно).

Бензин марки А-95 у гурті за тиждень зріс дещо менше - плюс 0,25 грн/л, до 40,50 грн/л, коливаючись у діапазоні 39-43 грн/л. Порівняно з минулою п'ятницею торговельний діапазон «п'ятірки» додав 0,5-1 грн/л.

Цінники на бензин А-92 порівняно з 4 листопада скинули 0,5 грн/л і вийшли на рівень «п'ятірки» - 40,5 грн/л. Торговельний діапазон «двійки» перебував у межах 40-41 грн/л, хоча пропозиція цього ресурсу озвучувалася в ринок лише кількома операторами.

«З понеділка очікується прибуття декількох дизельних танкерів, на цьому тижні ресурс із них продавали в ринок за 48,5-49 грн/л. Надходження морського ресурсу може змінити цінову ситуацію в південному й сусідніх регіонах країни, але не суттєво», - заявив співрозмовник enkorr. Він також зазначив, що попит на дизель досить низький порівняно з початком місяця: «Клієнти дзвонять, цікавляться, шукають дешевий ресурс, але його на ринку вже немає», - каже ще один із опитаних операторів.

Великі постачальники ресурсу синхронно зазначають, що на ринку стає проблемно знайти вільні партії ресурсу. Це вони пов'язують із початком формування запасів у Європі, яка готується до введення ембарго на російські енергоносії. Вони також кажуть про поступе зростання ціни на цьому тлі.

«Грудень ми собі ще уявляємо, а що буде у січні, поки важко сказати», - прокоментував один із трейдерів.

За матеріалами: EnKorr
 

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