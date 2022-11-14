Ціни на нафту 14 листопада зростають на тлі надій з боку Китаю

Ціни на нафту зросли в понеділок, продовживши зростання в порівнянні з попередньою сесією після того, як Китай послабив деякі зі своїх суворих протоколів COVID-19, що посилило надії на відновлення економічної активності та попиту у найбільшого у світі імпортера нафти.

Контракти на нафту марки Brent та американську нафту West Texas Intermediate зросли майже на 1% на початку сесії, але пізніше трохи скоротили зростання. Востаннє ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 31 цент, або 0,3%, до 96,30 долара за барель до 04:30 за Гринвічем після зростання на 1,1% у п'ятницю.

Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate також зросли на 23 центи, або 0,3%, до 89,19 долара за барель після закриття п'ятничної сесії на 2,9% вище.

Ціни на сировинні товари зросли у п'ятницю після того, як Національна комісія охорони здоров'я Китаю скоригувала свої заходи щодо профілактики та контролю COVID. Але кількість випадків COVID у Китаї зросла за вихідні.

«Ринок був надто оптимістичний. Взимку вірус поширюватиметься швидше, а швидке зростання випадків захворювання не дозволяє китайському уряду скоригувати політику нульового рівня COVID», - сказав Леон Лі, шанхайський аналітик CMC Markets.

«Більше того, від оприлюднення політики до її реалізації мине деякий час, тому повної лібералізації Китаю, можливо, доведеться почекати до першого кварталу наступного року, а це означає, що відскок цін на нафту минулої п'ятниці є нестійким».

Послаблення обмежень у Китаї, найбільшому у світі імпортері сирої нафти, включало скорочення часу карантину для близьких контактів мандрівників, що захворіли і прибувають, на два дні, а також скасування штрафу для авіакомпаній за ввезення інфікованих пасажирів.

Попит Китаю на нафту від найбільшого у світі експортера Саудівської Аравії також залишався слабким, оскільки кілька нафтопереробних заводів попросили скоротити обсяг видобутку нафти в грудні.

«Останнє ослаблення карантинних вимог, безумовно, є кроком у правильному напрямку, але ринку, ймовірно, буде потрібно подальше пом'якшення, щоб зберегти цей нещодавній ентузіазм», - йдеться у замітці ING.

Крім того, міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила в п'ятницю, що Індія може продовжувати купувати стільки російської нафти, скільки захоче, у тому числі за цінами вищими за встановлений G7 механізм обмеження цін, якщо вона триматиметься подалі від західних страхових, фінансових і морських послуг, пов'язаних з обмеженнями.

Проте зміцнення долара стримувало зростання нафтових цін.

Керуючий Федеральної резервної системи США Крістофер Уоллер заявив, що банку знадобиться низка м'яких звітів, щоб зняти ногу з педалі гальма у зв'язку з підвищенням відсоткових ставок, що призвело до зростання долара та зниження цін на товари, оцінені в доларах.

На індонезійському острові Балі напередодні саміту G20 президент США Джо Байден та китайський лідер Сі Цзіньпін зустрінуться у понеділок особисто вперше з моменту вступу Байдена на посаду.