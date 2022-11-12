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Гуртові ціни на LPG знизилися. Трейдери кажуть, ненадовго
22:30 11.11.2022 |
Ситуація на ринку скрапленого газу України лишається стабільною. За тиждень з 3 по 10 листопада гуртові партії автогазу здешевшали на 230 грн/т, до 47050, а цінові пропозиції LPG були в межах 43 000-49 000 грн/т, згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Середні ціни на гуртові партії LPG, грн/т
|
Регіон
|
Діапазон торгівлі, грн/т
|
Зміна ціни, грн/т
|
Північний
|
46000-48000
|
(-500)
|
Південний
|
45000-48000
|
0
|
Центральний
|
46000-49000
|
(-500)-(-1000)
|
Західний
|
43000-47000
|
(-500)-(-1000)
|
Середня ціна в Україні
|
47 050
|
-230
Загалом ресурсну ситуацію учасники ринку оцінюють як задовільну. Зниження цін, на думку опитаних, має ситуативний характер. «Скорочення попиту відбулося за рахунок промислових споживачів. Останні кілька тижнів ціна на природний газ була низькою, тож багато заводів і сушарок перейшло на нього. Зараз газ у трубі знову дорожчає, тому, думаю, ціна повернеться», — вважає трейдер із Києва.
Він нагадує, що у Польщі все ще є певна напруженість із ресурсом. Як повідомляв enkorr, на прикордонних терміналах у Польщі газу все менше.
За підрахунками Консалтингової групи «А-95», промислове споживання LPG в Україні у листопаді може скласти 15-20 тис. т, що складає 13-17% всього ринку.
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