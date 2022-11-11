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АНАЛІТИКА

Нафта стабілізується на даних щодо інфляції в США, але тижневе падіння очікується через побоювання Китаю з приводу COVID

 

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в США зміцнили надії на те, що Федеральна резервна система уповільнить підвищення ставок, підвищивши шанси на м'яку посадку для найбільшої економіки світу.

Ціни, як і раніше, мали показати зниження протягом тижня після того, як кількість випадків COVID-19 у найбільшому імпортері нафти Китаї підскочила, що викликало побоювання з приводу слабшого попиту на паливо.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 21 цент, або 0,2%, до 93,88 долара за барель о 05:00 за Грінвічем, продовживши зростання на 1,1% на попередній сесії.

Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 22 центи, або 0,3%, до 86,69 доларів за барель після зростання на 0,8% на попередній сесії.

Проте ціни наближалися до тижневого зниження більш ніж на 4% через зростання запасів нафти в США та побоювання з приводу послаблення попиту в Китаї через те, що Пекін дотримується своєї стратегії нульового поширення COVID, обидві з яких - аналітик CMC Markets Тіна Тенг назвала «переважно ведмежими факторами».

Китайська влада посилила блокування та інші обмеження, щоб запобігти поширенню вірусу, оскільки кількість випадків захворювання в Китаї різко зросла до найвищого рівня з моменту блокування в Шанхаї на початку цього року. І Пекін, і Чженчжоу повідомляли про рекордні щоденні випадки захворювання.

"Оскільки трейдери дуже чутливі до блокувань найбільшого у світі імпортера нафти, це може тимчасово стримувати амбіції нафтового ринку", - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management. «Але, безперечно, ми перебуваємо у набагато кращому становищі, ніж учора».

Аналітики ANZ Research зазначають, що окрім замовлень на роботу вдома, що знижують мобільність і попит на паливо, поїздки по Китаю залишалися обмеженими, оскільки люди хотіли уникнути ризику опинитися в карантині.

Надії на те, що Китай збирається пом'якшити свою політику нульового COVID, підштовхнули ринок нафти минулого тижня, але коментарі представників охорони здоров'я цього тижня дали зрозуміти, що вони продовжать строго стримувати будь-які спалахи.

«З огляду на те, що нові блокування та обмеження все ще діють, а політика отримала підтримку президента Сі Цзіньпіна на партійному з'їзді наприкінці жовтня, важко уявити, щоб влада відхилялася від цієї політики в короткостроковій перспективі», - сказав аналітик із сировинних товарів Commonwealth Bank Вівек Дхар.
За матеріалами: investing.com
 

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