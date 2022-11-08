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Ціни на нафту посилили падіння 8 листопада на даних про зростання числа хворих на коронавірус в Китаї
13:23 08.11.2022 |
Січневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 12:51 EET подешевшали на $0,96 (0,98%) - до $96,96 за барель.
Котирування ф'ючерсів на WTI на грудень на електронних торгах на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) до вказаного часу знизилися на $1,19 (1,30%) - до $90,60 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 0,7%, WTI - на 0,9%.
У понеділок у Китаї було зафіксовано понад 7 тис. нових випадків захворювання на COVID-19, що є максимумом за 6 місяців. У зв'язку з цим Пекін підтвердив, що має намір продовжувати масові тестування та введення локдаунів для стримування поширення коронавірусу.
Попит на нафту в КНР, найбільшому імпортері палива у світі, є одним із ключових факторів, що впливають на динаміку нафтового ринку.
"Ринок вірить, що якщо Китай відкриє свою економіку, це різко скоротить профіцит нафти на ринку і чинить підвищальний тиск на ф'ючерси", - сказав аналітик Price Futures Group Філ Флінн.
Крім того, трейдери чекають швидкого набуття чинності часткового ембарго на постачання російської нафти до Європи, введеного у відповідь на продовження РФ повномасштабної війни проти України. "Багато хто очікує, що в грудні почнеться боротьба за вільні барелі, особливо в єврозоні", - зазначив Боб Ягер з Mizuho.
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