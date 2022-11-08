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За тиждень (28 жовтня-4 листопада) вартість гуртових партій бензину А-95 знизилася на 50 коп./л, до 40,25 грн/л
12:46 07.11.2022 |
Зокрема, наприкінці тижня високооктан пропонувався в межах 39,5-42 грн/л, що на 0,25-0,5 грн/л нижче, ніж у кінці жовтня. Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Найнижчі ціни на «п'ятірку» озвучували в південному і західному регіонах країни - 39,5-41 грн/л. Традиційно дорожче продавали А-95 у центральному й північному регіонах - 40-42 грн/л.
Минулого тижня також у ринок повернулася пропозиція на бензин марки А-92. У п'ятницю, 4 листопада, двійка в середньому торгувалась за 41 грн/л, а її пропозиція була обмежена кількома трейдерами.
Дизельне пальне у гурті сьогодні пропонувалося в ринок у межах 48-52 грн/л, що відповідає діапазону торгівлі у п'ятницю, 28 жовтня. Середня ціна на ДП за тиждень не змінилася і тримається на позначці в 50 грн/л.
Мінімальні пропозиції на дизпальне зафіксовано в південному регіоні. Тут торгівля велась у межах 48-50,5 грн/л, а середня ціна в цьому регіоні тримається на тому ж рівні, що й попередньої п'ятниці, - 49,50 грн/л. У західному регіоні дизельне пальне можна було придбати в діапазоні 49-52 грн/л, а середня вартість складає 50,5 грн/л (-0,25 грн/л до 28 жовтня). У північному й центральному регіонах вартість дизпального складає 50,75 грн/л і 50,5 грн/л відповідно, а торгівля велась у межах 49-52 грн/л.
«На зовнішніх ринках спостерігається суттєва волатильність котирувань на нафтопродукти, за день можливий ріст чи падіння на понад $20/т, тому трейдери не поспішають коригувати свої прайси», - каже один із опитаних трейдерів.
Через скорочення роздрібної маржі на дизель цей продукт залишається у зоні ризику підвищення цін. Водночас націнка на бензині залишається понаднормовою й фактично субсидує продаж дизпального.
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