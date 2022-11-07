Ціни на нафту 7 листопада знижуються, оскільки надії на відновлення попиту в Китаї зникають

Ціни на нафту впали більш ніж на 1 долар за барель у понеділок після того, як китайські офіційні особи у вихідні підтвердили свою прихильність до суворого підходу до стримування поширення COVID, позбавивши надії на відновлення попиту на нафту у найбільшого у світі імпортера сирої нафти.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,20 долара, або 1,2%, до 97,37 долара за барель на 02:27 за Гринвічем після падіння до 96,50 долара раніше. Американська нафта West Texas Intermediate коштувала 91,24 долара за барель, знизившись на 1,37 долара, або 1,5%, впавши до сесійного мінімуму 90,40 долара за барель на початку сесії.

"Ціни на нафту різко впали, оскільки китайські офіційні особи пообіцяли дотримуватися політики нульового поширення COVID, тоді як кількість заражених у Китаї зросла, що може призвести до вжиття додаткових обмежувальних заходів, що погіршить перспективи попиту", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тен.

За її словами, стрибок долара США також чинить тиск на ціни на нафту.

У п'ятницю четверо політиків Федеральної резервної системи заявили, що вони все ж таки розглянуть можливість невеликого підвищення процентної ставки на своєму наступному засіданні, незважаючи на сильні дані щодо зайнятості.

Brent та WTI зросли минулого тижня на 2,9% та 5,4% відповідно, оскільки чутки про можливе припинення жорстких обмежень через COVID-19 призвели до зростання китайських фондових ринків та цін на сировинні товари, незважаючи на відсутність будь-яких оголошених змін.

Однак на прес-конференції в суботу представники охорони здоров'я заявили, що вони продовжуватимуть використовувати свій підхід «динамічного очищення» до випадків COVID, як тільки вони з'являться.

Торгові дані другої світової економіки, опубліковані пізніше у понеділок, можуть показати подальше зниження експорту, оскільки світовий попит продовжує знижуватися.

"Ринок, як і раніше, стикається з ознаками слабкого попиту на нафту через вже високі ціни і слабкий економічний фон на розвинених ринках", - зазначають аналітики ANZ, додаючи, що попит у Європі та США впав до рівня 2019 року.

"Тепер ми очікуємо, що світовий попит у четвертому кварталі 2022 року зросте всього на 0,6 млн барелів на добу (мільйонів барелів на день) порівняно з тим же кварталом минулого року і знизиться наступного року".

Ціни на нафту підтримуються очікуваннями скорочення постачання, оскільки ембарго Європейського союзу на морський експорт сирої нафти з Росії набуде чинності 5 грудня, тоді як нафтопереробні заводи по всьому світу нарощують виробництво, щоб задовольнити високий попит на дизельне паливо.

Нафтопереробні заводи США цього кварталу експлуатуватимуть свої заводи з запаморочливою швидкістю, майже або вищою за 90% потужності, тоді як найбільший приватний нафтопереробний завод Китаю Zhejiang Petroleum and Chemical Co нарощує виробництво дизельного палива.

Kuwait Integrated Petroleum Industries Co заявила в неділю, що перша фаза нафтопереробного заводу Al-Zour розпочала комерційну експлуатацію, повідомляє державне інформаційне агентство.