Середня ціна на автогаз уроздріб на кінець тижня складає 28,50 грн/л

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (28 жовтня-4 листопада) у мережах АЗС виросла на 0,15 грн/л — до 28,50 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях U.GO, UPG і Rodnik автогаз здорожчав на 0,50 грн/л, до 28,63 грн/л, 27,99 грн/л і 28,99 грн/л відповідно.

На «Катрал» і «БРСМ-Нафта» продукт додав у ціні 42 і 36 коп./л — до 27,99 і 28,52 грн/л.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 0,25 грн/л, до 28,16 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,23 грн/л, до 28,21 грн/л.

Крім того, на 0,1-0,3 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «Авантаж 7», Shell, «Катрал», BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 28 жовтня по 4 листопада, грн/л