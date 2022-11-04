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Середня ціна на автогаз уроздріб на кінець тижня складає 28,50 грн/л
15:36 04.11.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за тиждень (28 жовтня-4 листопада) у мережах АЗС виросла на 0,15 грн/л — до 28,50 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях U.GO, UPG і Rodnik автогаз здорожчав на 0,50 грн/л, до 28,63 грн/л, 27,99 грн/л і 28,99 грн/л відповідно.
На «Катрал» і «БРСМ-Нафта» продукт додав у ціні 42 і 36 коп./л — до 27,99 і 28,52 грн/л.
У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 0,25 грн/л, до 28,16 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,23 грн/л, до 28,21 грн/л.
Крім того, на 0,1-0,3 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «Авантаж 7», Shell, «Катрал», BVS та інших (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 28 жовтня по 4 листопада, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
U.GO
|
28,63
|
0,50
|
UPG
|
27,99
|
0,50
|
Rodnik
|
28,99
|
0,50
|
Катрал
|
27,99
|
0,42
|
БРСМ-Нафта
|
28,52
|
0,36
|
Shell
|
28,61
|
0,31
|
KLO
|
28,54
|
0,30
|
Фактор
|
26,80
|
0,30
|
Chipo
|
28,00
|
0,25
|
Укрнафта
|
28,16
|
0,25
|
AMIC
|
28,49
|
0,23
|
Авіас
|
28,21
|
0,23
|
Motto
|
28,21
|
0,21
|
Авантаж 7
|
26,25
|
0,20
|
Автотранс
|
28,98
|
0,20
|
BVS
|
28,99
|
0,20
|
Luxwen
|
27,99
|
0,20
|
Mango
|
27,69
|
0,17
|
SOCAR
|
28,98
|
0,13
|
WOG
|
29,11
|
0,00
|
Neftek
|
29,50
|
0,00
|
VST
|
27,90
|
0,00
|
ОККО
|
28,99
|
-0,13
|
Рур груп
|
28,50
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
28,50
|
0,15
|
|
ТЕГИ
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