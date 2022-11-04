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АНАЛІТИКА

Середня ціна на автогаз уроздріб на кінець тижня складає 28,50 грн/л

 

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (28 жовтня-4 листопада) у мережах АЗС виросла на 0,15 грн/л — до 28,50 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях U.GO, UPG і Rodnik автогаз здорожчав на 0,50 грн/л, до 28,63 грн/л, 27,99 грн/л і 28,99 грн/л відповідно.

На «Катрал» і «БРСМ-Нафта» продукт додав у ціні 42 і 36 коп./л — до 27,99 і 28,52 грн/л.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 0,25 грн/л, до 28,16 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» — на 0,23 грн/л, до 28,21 грн/л.

Крім того, на 0,1-0,3 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «Авантаж 7», Shell, «Катрал», BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 28 жовтня по 4 листопада, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

U.GO

28,63

0,50

UPG

27,99

0,50

Rodnik

28,99

0,50

Катрал

27,99

0,42

БРСМ-Нафта

28,52

0,36

Shell

28,61

0,31

KLO

28,54

0,30

Фактор

26,80

0,30

Chipo

28,00

0,25

Укрнафта

28,16

0,25

AMIC

28,49

0,23

Авіас

28,21

0,23

Motto

28,21

0,21

Авантаж 7

26,25

0,20

Автотранс

28,98

0,20

BVS

28,99

0,20

Luxwen

27,99

0,20

Mango

27,69

0,17

SOCAR

28,98

0,13

WOG

29,11

0,00

Neftek

29,50

0,00

VST

27,90

0,00

ОККО

28,99

-0,13

Рур груп

28,50

-0,50

Середня ціна в Україні

28,50

0,15
За матеріалами: EnKorr
 

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