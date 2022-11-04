Фінансові новини
- |
- 04.11.22
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на автогаз та інші види палива 4 листопада знову збереглися
11:21 04.11.2022 |
У п'ятницю, 4 листопада, порівняно із четвергом, 3 листопада, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз не змінилися і становлять 28,86 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ збереглися на 28,86 гривні за літр.
Ціни на заправках 4 листопада, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,49
|
54,99
|
28,54
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
28,99
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
29,05
|
Середнє значення
|
50,83
|
55,00
|
28,86
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд скасував конкурсний відбір на посаду голови «Нафтогазу» та вніс зміни до статуту
ТОП-НОВИНИ
|У вересні профіцит поточного рахунку платіжного балансу становив $1,9 млрд
|Ексглава Мінрегіону Чернишов очолив «Нафтогаз»
|Вийшли і знову зайшли. Як Ердоган принизив Путіна зерновою угодою
|Українці збирають гроші на 50 БТР Spartan. Чому вони потрібні Силам оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Солнечные панели – автономность или пустая трата денег?
У РУБРИЦІ
|Запаси газу в ПСГ України на початок листопада сягнули 14,7 млрд куб. м газу - «Нафтогаз»
|Уряд скасував конкурсний відбір на посаду голови «Нафтогазу» та вніс зміни до статуту
|Попри масовані обстріли у жовтні зареєстрували майже 25 тисяч нових бізнесів, - «Опендатабот»
|У жовтні продажі нових комерційних автомобілів знизилися на 63% до 510 одиниць, - «Укравтопром»
|ВР відклала розгляд законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему - нардеп Железняк
|Ціни на автогаз та інші види палива 4 листопада знову збереглися
Бізнес
|Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій
|Власницею конкурсу «Міс Всесвіт» вперше стала жінка. Вона купила його за $20 млн
|Adidas розірвала стосунки з Каньє Вестом, і він більше не мільярдер. В чому суть скандалу
|TSMC випустила перший чіп за покращеним 3-нм техпроцесом N3E, але до масового виробництва ще далеко
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу