Ціни на нафту зростають 2 листопада на тлі оптимізму щодо попиту після скорочення запасів сирої нафти у США

Ціни на нафту зросли більш ніж на 1% у середу після того, як галузеві дані показали несподіване скорочення запасів сирої нафти в США, припускаючи, що попит зберігається, незважаючи на різке підвищення процентних ставок, що стримує глобальне зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,13 долара, або 1,2%, до 95,78 долара за барель о 04:41 за Грінвічем, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1, 26 доларів, або 1,4%, до 89,63 доларів за барель.

Обидва еталонні контракти зросли приблизно на 2% на попередній сесії через слабший долар США і після того, як у соціальних мережах з'явилася неперевірена замітка про те, що китайський уряд збирається розглянути способи пом'якшення правил COVID з березня 2023 року, що потенційно може підвищити попит на другому у світі риноку споживання нафти.

Ще одним позитивним сигналом для попиту стали дані Американського інституту нафти, опубліковані у вівторок, які показали, що запаси сирої нафти за тиждень, що закінчився 28 жовтня, скоротилися приблизно на 6,5 млн. барелів, згідно з джерелами на ринку.

Вісім аналітиків, опитаних агентством Reuters, очікували, що запаси сирої нафти зростуть у середньому на 400 000 барелів.

Водночас запаси бензину скоротилися більше, ніж очікувалося, при цьому запаси скоротилися на 2,6 млн. барелів порівняно з прогнозами аналітиків про скорочення на 1,4 млн. барелів.

"Крім більшого, ніж очікувалося, зниження даних про запаси в США, оптимізм, пов'язаний з непідтвердженими новинами про послаблення Китаєм заходів з контролю COVID, також підтримав висхідний імпульс нафти", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

Долар США впав з майже тижневого піку до основних аналогів, і трейдери були в напрузі перед майбутнім рішенням Федеральної резервної системи щодо процентної ставки в середу.

"Пом'якшення долара США на сьогоднішній азіатській сесії напередодні важливого рішення ФРС щодо ставки завтра" також підтримало ціни, додав Тен.

Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і зазвичай відображає велику схильність інвесторів до ризику.

Політика Китаю щодо боротьби з COVID-19 була ключовим фактором у стримуванні цін на нафту, оскільки неодноразові обмеження сповільнювали зростання та знижували попит на нафту у другій за величиною економіці світу.

Потенційне порушення ембарго Європейського Союзу на російську нафту, яке має розпочатися 5 грудня, також може сприяти зростанню цін. За забороною, яка стала реакцією на вторгнення Росії в Україну, у лютому почнеться припинення імпорту нафтопродуктів.

«Проте, враховуючи, що ембарго ЄС зараз у центрі уваги ринку, маючи на увазі, що нафтовий комплекс може втратити десь від 1 до 3 мільйонів барелів на день, нафта може зрости в ціні, коли ембарго набуде чинності, та/або будь-який кивок з боку Китаю, що раніше, ніж «Очікуване відновлення роботи в Китаї не за горами», - сказав Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management.