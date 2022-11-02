У жовтні дизпальне вроздріб здорожчало на 60 коп./л

За місяць (3 жовтня-1 листопада) середня ціна в країні на дизельне пальне збільшилася на 59 коп./л, до 30,31 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема в мережах KLO, ZOG, «Авантаж 7» і Mango воно здорожчало на 2 грн/л, до 54,99 грн/л, 54,00 грн/л, 52,00 і 53,39 грн/л відповідно. На 1 грн/л підняли ціну ДП мережі SOCAR (до 57,99 грн/л), «Автотранс» (54,98 грн/л), BVS (54,99) і «Олас» (53,90 грн/л).

На 2,72 і 2,40 грн/л ціна на ДП виросла на станціях Chipo (53,95 грн/л) і «Укр-Петроль» (52,00 грн/л) відповідно.

На станціях Motto, «БРСМ-Нафта», «Фактор», AMIC і Shell дизельне пальне здорожчало на 0,5-1,7 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 жовтня по 1 листопада 2022 р., грн/л