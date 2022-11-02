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У жовтні дизпальне вроздріб здорожчало на 60 коп./л
16:15 01.11.2022 |
За місяць (3 жовтня-1 листопада) середня ціна в країні на дизельне пальне збільшилася на 59 коп./л, до 30,31 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
Зокрема в мережах KLO, ZOG, «Авантаж 7» і Mango воно здорожчало на 2 грн/л, до 54,99 грн/л, 54,00 грн/л, 52,00 і 53,39 грн/л відповідно. На 1 грн/л підняли ціну ДП мережі SOCAR (до 57,99 грн/л), «Автотранс» (54,98 грн/л), BVS (54,99) і «Олас» (53,90 грн/л).
На 2,72 і 2,40 грн/л ціна на ДП виросла на станціях Chipo (53,95 грн/л) і «Укр-Петроль» (52,00 грн/л) відповідно.
На станціях Motto, «БРСМ-Нафта», «Фактор», AMIC і Shell дизельне пальне здорожчало на 0,5-1,7 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 жовтня по 1 листопада 2022 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Chipo
|
48,78
|
0,97
|
53,95
|
2,72
|
Укр-Петроль
|
45,70
|
0,50
|
52,00
|
2,40
|
KLO
|
50,49
|
1,30
|
52,00
|
0,00
|
54,99
|
2,00
|
ZOG
|
50,00
|
1,00
|
54,00
|
2,00
|
Авантаж 7
|
46,00
|
-1,00
|
52,00
|
2,00
|
Mango
|
47,59
|
0,00
|
53,39
|
2,00
|
БРСМ-Нафта
|
47,99
|
0,00
|
53,39
|
1,70
|
Фактор
|
47,00
|
0,00
|
51,50
|
1,70
|
Motto
|
46,36
|
-1,00
|
47,59
|
-1,29
|
52,69
|
1,54
|
Овис
|
47,99
|
-2,00
|
51,99
|
-4,00
|
53,99
|
1,50
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
57,99
|
1,00
|
Автотранс
|
49,98
|
0,00
|
54,98
|
1,00
|
BVS
|
49,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
54,99
|
1,00
|
Олас
|
48,90
|
0,00
|
52,90
|
1,00
|
Рур груп
|
48,99
|
-1,00
|
52,99
|
0,99
|
VostokGaz
|
45,99
|
-2,00
|
52,99
|
0,60
|
Shell
|
49,94
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
54,08
|
0,59
|
AMIC
|
48,49
|
0,00
|
49,84
|
-0,11
|
54,02
|
0,57
|
Катрал
|
48,99
|
0,00
|
52,99
|
0,50
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Авіас
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
UPG
|
47,40
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Нефтек
|
50,00
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
U.GO
|
47,25
|
0,26
|
49,83
|
-0,16
|
53,50
|
-0,49
|
Середня ціна в Україні
|
49,39
|
-0,07
|
50,09
|
-0,08
|
53,81
|
0,59
|
|
ТЕГИ
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