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АНАЛІТИКА

У жовтні дизпальне вроздріб здорожчало на 60 коп./л

 

За місяць (3 жовтня-1 листопада) середня ціна в країні на дизельне пальне збільшилася на 59 коп./л, до 30,31 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Зокрема в мережах KLO, ZOG, «Авантаж 7» і Mango воно здорожчало на 2 грн/л, до 54,99 грн/л, 54,00 грн/л, 52,00 і 53,39 грн/л відповідно. На 1 грн/л підняли ціну ДП мережі SOCAR (до 57,99 грн/л), «Автотранс» (54,98 грн/л), BVS (54,99) і «Олас» (53,90 грн/л).

На 2,72 і 2,40 грн/л ціна на ДП виросла на станціях Chipo (53,95 грн/л) і «Укр-Петроль» (52,00 грн/л) відповідно.

На станціях Motto, «БРСМ-Нафта», «Фактор», AMIC і Shell дизельне пальне здорожчало на 0,5-1,7 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 3 жовтня по 1 листопада 2022 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Chipo

    

48,78

0,97

53,95

2,72

Укр-Петроль

45,70

0,50

    

52,00

2,40

KLO

50,49

1,30

52,00

0,00

54,99

2,00

ZOG

    

50,00

1,00

54,00

2,00

Авантаж 7

    

46,00

-1,00

52,00

2,00

Mango

    

47,59

0,00

53,39

2,00

БРСМ-Нафта

    

47,99

0,00

53,39

1,70

Фактор

    

47,00

0,00

51,50

1,70

Motto

46,36

-1,00

47,59

-1,29

52,69

1,54

Овис

47,99

-2,00

51,99

-4,00

53,99

1,50

SOCAR

    

51,99

0,00

57,99

1,00

Автотранс

    

49,98

0,00

54,98

1,00

BVS

49,99

0,00

50,99

0,00

54,99

1,00

Олас

    

48,90

0,00

52,90

1,00

Рур груп

    

48,99

-1,00

52,99

0,99

VostokGaz

    

45,99

-2,00

52,99

0,60

Shell

49,94

0,00

51,99

0,00

54,08

0,59

AMIC

48,49

0,00

49,84

-0,11

54,02

0,57

Катрал

    

48,99

0,00

52,99

0,50

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

Авіас

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

Укрнафта

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

UPG

47,40

0,00

49,00

0,00

52,00

0,00

Нефтек

50,00

0,00

53,00

0,00

55,00

0,00

U.GO

47,25

0,26

49,83

-0,16

53,50

-0,49

Середня ціна в Україні

49,39

-0,07

50,09

-0,08

53,81

0,59
За матеріалами: EnKorr
 

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