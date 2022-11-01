Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За місяць автогаз на АЗС здорожчав майже на 10%

 

Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 3 жовтня по 1 листопада) у мережах АЗС збільшилася на 2,17 грн/л або на 8,2% – до 28,41 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

За підсумком місяця ціна в консолідованій мережі «Привату» виросла на 2,55-2,76 грн/л, до 27,92-27,98 грн/л. На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л до 3 жовтня). На станціях KLO і SOCAR продукт здорожчав на 2,50 грн/л, до 28,54 і 28,98 грн/л відповідно.

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2,08 грн/л і 2,25 грн/л, до 28,99 і 29,11 грн/л відповідно.

Крім того, на 1,3-2,9 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас» та інших (див. табл.).

За даними «А-95», за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу виросла приблизно на 2 130 грн/т, до 46 680 грн/т.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 3 жовтня по 1 листопада, грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

Олас

27,80

2,90

Укрнафта

27,92

2,76

VostokGaz

28,89

2,69

Авіас

27,98

2,55

KLO

28,54

2,51

Нефтек

29,50

2,51

SOCAR

28,98

2,50

Luxwen

27,79

2,40

AMIC

28,26

2,31

WOG

29,11

2,25

Фактор

26,80

2,25

Катрал

27,77

2,20

UPG

27,99

2,20

БРСМ-Нафта

28,52

2,14

ОККО

28,99

2,08

Motto

28,12

2,03

Rodnik

28,99

2,00

U.GO

28,13

1,97

Shell

28,34

1,94

ZOG

28,40

1,90

Chipo

28,00

1,83

Авантаж 7

26,25

1,80

Автотранс

28,98

1,50

BVS

28,99

1,50

Mango

27,52

1,27

Середня ціна в Україні

28,41

2,17
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,2377
  0,5009
 1,36

Курс обміну валют на сьогодні, 09:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2714  0,47 1,22 40,2429  0,37 0,92
EUR 38,5071  0,32 0,83 39,7429  0,32 0,81

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,02 0,04 36,9342  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес