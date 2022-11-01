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За місяць автогаз на АЗС здорожчав майже на 10%
13:07 01.11.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за місяць (з 3 жовтня по 1 листопада) у мережах АЗС збільшилася на 2,17 грн/л або на 8,2% – до 28,41 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
За підсумком місяця ціна в консолідованій мережі «Привату» виросла на 2,55-2,76 грн/л, до 27,92-27,98 грн/л. На своїх АЗС мережа «Авантаж 7» виставила на стелу 26,25 грн/л (+1,8 грн/л до 3 жовтня). На станціях KLO і SOCAR продукт здорожчав на 2,50 грн/л, до 28,54 і 28,98 грн/л відповідно.
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 2,08 грн/л і 2,25 грн/л, до 28,99 і 29,11 грн/л відповідно.
Крім того, на 1,3-2,9 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», Shell, Chipo, «Нефтек», BVS, «Олас» та інших (див. табл.).
За даними «А-95», за місяць середня вартість гуртових партій СВГ на умовах самовивозу виросла приблизно на 2 130 грн/т, до 46 680 грн/т.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 3 жовтня по 1 листопада, грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Олас
|
27,80
|
2,90
|
Укрнафта
|
27,92
|
2,76
|
VostokGaz
|
28,89
|
2,69
|
Авіас
|
27,98
|
2,55
|
KLO
|
28,54
|
2,51
|
Нефтек
|
29,50
|
2,51
|
SOCAR
|
28,98
|
2,50
|
Luxwen
|
27,79
|
2,40
|
AMIC
|
28,26
|
2,31
|
WOG
|
29,11
|
2,25
|
Фактор
|
26,80
|
2,25
|
Катрал
|
27,77
|
2,20
|
UPG
|
27,99
|
2,20
|
БРСМ-Нафта
|
28,52
|
2,14
|
ОККО
|
28,99
|
2,08
|
Motto
|
28,12
|
2,03
|
Rodnik
|
28,99
|
2,00
|
U.GO
|
28,13
|
1,97
|
Shell
|
28,34
|
1,94
|
ZOG
|
28,40
|
1,90
|
Chipo
|
28,00
|
1,83
|
Авантаж 7
|
26,25
|
1,80
|
Автотранс
|
28,98
|
1,50
|
BVS
|
28,99
|
1,50
|
Mango
|
27,52
|
1,27
|
Середня ціна в Україні
|
28,41
|
2,17
|
|
ТЕГИ
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