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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Ціни на нафту зростають, оскільки ослаблення долара компенсує побоювання щодо COVID-19 у Китаї
07:45 01.11.2022 |
Ціни на нафту зросли у вівторок, скоротивши втрати порівняно з попередньою сесією, оскільки слабкіший долар США компенсував розширення обмежень на COVID-19 у Китаї, які викликали побоювання з приводу уповільнення попиту на паливо у другого за величиною споживача нафти у світі.
Нафта марки Brent з постачанням у січні подорожчала на 73 центи, або 0,8%, до 93,54 долара за барель о 04:06 за Грінвічем. Термін дії грудневого контракту минув у понеділок за ціною 94,83 долара за барель, що на 1% нижче.
Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 58 центів, або 0,7%, до $87,11 за барель після падіння на 1,6% на попередній сесії.
Бенчмарки Brent та WTI завершили жовтень зростанням, продемонструвавши перший місячний приріст з травня, після того, як Організація країн-експортерів нафти та її союзники, включаючи Росію, заявили, що скоротять видобуток на 2 млн барелів на добу (барелів на добу).
"Ціни на нафту скоротили ранні втрати через послаблення долара США, при цьому основні світові фондові ринки зросли на сьогоднішній азіатській сесії напередодні рішення Федеральної резервної системи США за ставкою пізніше цього тижня", - сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.
Долар США відступив у вівторок від тижневого максимуму до кошика основних валют, оскільки трейдери зважували, яке повідомлення представлять чиновники ФРС на засіданні з питань політики у середу.
Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і зазвичай відображає велику схильність інвесторів до ризику.
"Майбутнє скорочення видобутку нафти ОПЕК+ і рекордні дані з експорту нафти в США також надають фундаментальну підтримку цінам на нафту", - сказав Тен.
ОПЕК підвищила прогнози світового попиту на нафту в середньостроковій та довгостроковій перспективі у понеділок, заявивши, що для задоволення цього попиту необхідні інвестиції у розмірі 12,1 трлн доларів, незважаючи на перехід на відновлювані джерела енергії.
Боротьба з COVID-19 у Китаї змусила тимчасове закриття шанхайського курорту Діснея у понеділок і викликала побоювання щодо зниження попиту на пальне у найбільшого у світі імпортера сирої нафти, оскільки він продовжує свою політику нульового COVID.
Суворі обмеження через пандемію призвели до падіння виробничої активності Китаю у жовтні та скорочення імпорту з Японії та Південної Кореї.
Стівен Іннес, керуючий партнер SPI Asset Management, сказав, що "ринок переварив останню серію блокувань у Китаї".
«Чим далі ми просуваємося в листопад, тим ближче ми підходимо до набуття чинності нафтового ембарго між ЄС і Росією, що вплине на постачання до Росії і, відповідно, на світові постачання», - сказав Іннес.
Тим не менш, якщо стежити за цінами на нафту, видобуток нафти в США в серпні зріс майже до 12 мільйонів барелів на добу, що є найвищим показником з початку пандемії COVID-19, навіть незважаючи на те, що сланцеві компанії заявили, що не очікують збільшення видобутку у найближчі місяці.
Попереднє опитування Reuters показало, що це, ймовірно, призведе до збільшення запасів сирої нафти в США на тижні до 28 жовтня приблизно на 300 000 барелів, тоді як запаси дистилятів і бензину, як очікується, скоротяться.
Опитування було проведено перед звітами Американського інституту нафти, які мають бути опубліковані о 16.30. EDT (20:30 за Грінвічем) у вівторок та Управління енергетичної інформації о 10:30 (14:30 за Грінвічем) у середу.
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