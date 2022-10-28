Гурт ДП: від зростання до падіння

З 21 по 28 жовтня вартість гуртових партій дизельного пального в дрібному гурті зменшилась на 0,5 грн/л, до 49,50 грн/л, а цінова пропозиція була в межах 48-51 грн/л (нижче на 0,5-1 грн/л). Про це свідчать дані моніторингу Консалтингової групи «А-95».

Найнижчі пропозиції ДП зафіксовано в південному регіоні країни. Вартість тут стартувала від 48 грн/л, а верхня межа торгівельного діапазону знаходиться на позначці в 51 грн/л в залежності від умов постачання та сорту ресурсу. В порівнянні з минулим тижнем цей діапазон просів на 0,5-1 грн/л. При цьому середня ціна на ДП відмічена на рівні 49,50 грн/л, що на 0,25 грн/л нижче від цін минулої п'ятниці.

У західному регіоні дизпальне можна було придбати за 48,5-50 грн/л, що нижче від цін 21 жовтня на 0,5-1 грн/л. Середня ж ціна на ДП в цьому регіоні знизилась на 0,5 грн/л, до 50,75 грн/л.

За тиждень ціна ДП у північних і центральних регіонах «просіла» на 0,25-0,75 грн/л (49,5-51,5 грн/л), а середня вартість складає 50,5 грн/л та 50,25 грн/л відповідно.

Вже другий тиждень поспіль ціна на бензин марки А-95 у гурті не змінюється і тримається на позначці в 40,75 грн/л, коливаючись у діапазоні 38,5-42 грн/л. При цьому на в кінці тижня з ринку зникли пропозиції бензину А-92, а востаннє даний ресурс пропонувався у вівторок за 40,25 грн/л.

«В кінці місяця дещо покращилася ситуація з попитом на дизель, оскільки наступний місяць буде стартувати з високих котирувань на ДП і ціна на нього може відкоригуватися в сторону підвищення», - каже один із опитаних трейдерів, зазначивши, що попит на бензини продовжує знаходитися на низькому рівні, хоча котирування на нього в Європі також виросли.

Так, за даними Консалтингової групи «А-95» об‘єм постачання дизпального за 26 днів жовтня, в порівнянні з таким же періодом вересня, знизився на 125 тис. т., до 367 тис. т. При цьому імпорт бензинів тримається на рівні 102 тис. т, як такий же об'єм як і у вересні.

На думку експертів «А-95», на сьогоднішній день на ринку вдосталь ресурсу, а таке зниження імпорту ДП в першу чергу спричинене запасами, які трейдери зробили перед поверненням акцизів.



