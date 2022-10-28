Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (21-28 жовтня) підвищили вартість дизельного пального

 

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, в мережах BVS, «Овіс», «Автотранс» і ZOG воно здорожчало на 50 коп./л, до 54,99 грн/л, 53,99 грн/л, 54,98 грн/л і 54,00 грн/л відповідно.

На 2,09 і 0,9 грн/л ціна на ДП виросла на станціях Motto (50,60 грн/л) і «Укр-Петроль» (52,50 грн/л) відповідно.

На станціях Mango, «БРСМ-Нафта» і Shell дизельне пальне здорожчало на 0,1-0,4 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 жовтня 2022 р., грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Motto

46,36

-0,50

47,59

0,00

52,79

2,09

Укр-Петроль

46,20

0,00

    

52,50

0,90

BVS

49,99

0,00

50,99

0,00

54,99

0,50

Овіс

47,99

0,00

51,99

0,00

53,99

0,50

Автотранс

    

49,98

0,00

54,98

0,50

ZOG

    

50,00

0,00

54,00

0,50

Mango

    

47,59

0,00

53,39

0,40

БРСМ-Нафта

    

47,99

0,00

53,39

0,21

Shell

49,94

0,00

51,99

0,00

54,08

0,09

AMIC

48,49

0,00

49,84

0,00

54,02

0,03

SOCAR

    

51,99

0,00

56,99

0,00

ОККО

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

Укрнафта

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

WOG

51,00

0,00

52,00

0,00

55,00

0,00

Авіас

49,00

0,00

49,50

0,00

53,00

0,00

U.GO

47,25

0,00

49,83

0,00

53,50

0,00

Chipo

    

48,78

0,47

53,67

0,00

KLO

50,49

0,00

52,00

0,00

54,99

0,00

Авантаж 7

    

46,00

0,00

52,00

0,00

UPG

47,40

0,00

49,00

0,00

52,00

0,00

Олас

    

48,90

0,00

52,90

-1,00

Середня ціна в Україні

49,42

-0,01

50,09

0,01

53,80

0,15
За матеріалами: EnKorr
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 36,7386
  0,0969
 0,26

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9389  0,16 0,42 39,9385  0,20 0,49
EUR 38,2241  0,15 0,39 39,4626  0,29 0,74

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8900  0,02 0,05 36,9325  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5686 36.9342

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес