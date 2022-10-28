Фінансові новини
- |
- 28.10.22
- |
- 14:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (21-28 жовтня) підвищили вартість дизельного пального
13:38 28.10.2022 |
Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
Зокрема, в мережах BVS, «Овіс», «Автотранс» і ZOG воно здорожчало на 50 коп./л, до 54,99 грн/л, 53,99 грн/л, 54,98 грн/л і 54,00 грн/л відповідно.
На 2,09 і 0,9 грн/л ціна на ДП виросла на станціях Motto (50,60 грн/л) і «Укр-Петроль» (52,50 грн/л) відповідно.
На станціях Mango, «БРСМ-Нафта» і Shell дизельне пальне здорожчало на 0,1-0,4 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 жовтня 2022 р., грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Motto
|
46,36
|
-0,50
|
47,59
|
0,00
|
52,79
|
2,09
|
Укр-Петроль
|
46,20
|
0,00
|
52,50
|
0,90
|
BVS
|
49,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
54,99
|
0,50
|
Овіс
|
47,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,50
|
Автотранс
|
49,98
|
0,00
|
54,98
|
0,50
|
ZOG
|
50,00
|
0,00
|
54,00
|
0,50
|
Mango
|
47,59
|
0,00
|
53,39
|
0,40
|
БРСМ-Нафта
|
47,99
|
0,00
|
53,39
|
0,21
|
Shell
|
49,94
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
54,08
|
0,09
|
AMIC
|
48,49
|
0,00
|
49,84
|
0,00
|
54,02
|
0,03
|
SOCAR
|
51,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
ОККО
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Укрнафта
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
WOG
|
51,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
55,00
|
0,00
|
Авіас
|
49,00
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
53,00
|
0,00
|
U.GO
|
47,25
|
0,00
|
49,83
|
0,00
|
53,50
|
0,00
|
Chipo
|
48,78
|
0,47
|
53,67
|
0,00
|
KLO
|
50,49
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авантаж 7
|
46,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
UPG
|
47,40
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
52,00
|
0,00
|
Олас
|
48,90
|
0,00
|
52,90
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
49,42
|
-0,01
|
50,09
|
0,01
|
53,80
|
0,15
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Медведчук номер два. Чим справа Богуслаєва небезпечна для офісу Зеленського
|Ексгенерала СБУ Наумова, який втік до Сербії, звинуватили ще й в розкраданнях
|Перші комплекси NASAMS передали Україні
|Німеччина передасть Україні дві РСЗВ MARS і чотири гаубиці – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ прогнозує поступове скорочення дефіциту бюджету без урахування грантів до 12% ВВП у 2024 році
|Оборот готівки в касах банків знизився на 14%
|В Україні вже зібрали 30,9 мільйона тонн зернових і зернобобових
|Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (21-28 жовтня) підвищили вартість дизельного пального
|За тиждень автогаз на АЗС здорожчав на 50 коп./л
|Автогаз дорожчає 28 жовтня, середня ціна зросла вже до 28,76 гривні за літр
Бізнес
|Глобальна переробка літієвих батарей до 2030 перевищить 1 ТВт·ч
|Перша у світі термоядерна електростанція може бути побудована у США - спочатку це буде лише демонстратор
|WhatsApp припинила роботу по всьому світу
|Фотонний чип нової конструкції передає дані зі швидкістю 1,84 Пбіт/с — рекорд дозволяє передати весь інтернет-трафік за пів секунди
|ЄС остаточно затвердив єдиний стандарт зарядних пристроїв для всіх гаджетів
|Jeep Avenger дебютував на Паризькому автосалоні
|Lexus представив оновлений кросовер UX 300e