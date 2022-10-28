Низка операторів роздрібного ринку за тиждень (21-28 жовтня) підвищили вартість дизельного пального

Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

Зокрема, в мережах BVS, «Овіс», «Автотранс» і ZOG воно здорожчало на 50 коп./л, до 54,99 грн/л, 53,99 грн/л, 54,98 грн/л і 54,00 грн/л відповідно.

На 2,09 і 0,9 грн/л ціна на ДП виросла на станціях Motto (50,60 грн/л) і «Укр-Петроль» (52,50 грн/л) відповідно.

На станціях Mango, «БРСМ-Нафта» і Shell дизельне пальне здорожчало на 0,1-0,4 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС з 21 по 28 жовтня 2022 р., грн/л