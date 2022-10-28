За тиждень автогаз на АЗС здорожчав на 50 коп./л

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (21-28 жовтня) у мережах АЗС виросла на 0,51 грн/л - до 28,36 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».

На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,85 грн/л і 0,58 грн/л, до 29,12 і 29,11 грн/л відповідно.

У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 0,58 грн/л, до 27,91 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 0,54 грн/л, до 27,98 грн/л.

Крім того, на 0,1-1,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», VostokGaz, «Авантаж 7», Shell, «Катрал», «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС із 21 по 28 жовтня, грн/л