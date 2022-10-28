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За тиждень автогаз на АЗС здорожчав на 50 коп./л
12:29 28.10.2022 |
Середня ціна на скраплений газ за тиждень (21-28 жовтня) у мережах АЗС виросла на 0,51 грн/л - до 28,36 грн/л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95».
На станціях ОККО і WOG автогаз здорожчав на 0,85 грн/л і 0,58 грн/л, до 29,12 і 29,11 грн/л відповідно.
У мережі «Укрнафти» ціна на продукт виросла на 0,58 грн/л, до 27,91 грн/л, на станціях «Авіас» та інших мережах групи «Приват» - на 0,54 грн/л, до 27,98 грн/л.
Крім того, на 0,1-1,5 грн/л здорожчав автогаз і в мережах «БРСМ-Нафта», VostokGaz, «Авантаж 7», Shell, «Катрал», «Нефтек», BVS та інших (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС із 21 по 28 жовтня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
Рур груп
|
29,00
|
1,50
|
SOCAR
|
28,86
|
1,25
|
Олас
|
27,80
|
0,90
|
ОККО
|
29,12
|
0,85
|
Нефтек
|
29,50
|
0,81
|
Shell
|
28,30
|
0,79
|
Укрнафта
|
27,91
|
0,58
|
WOG
|
29,11
|
0,58
|
Авіас
|
27,98
|
0,54
|
Фактор
|
26,50
|
0,50
|
Rodnik
|
28,49
|
0,50
|
Luxwen
|
27,79
|
0,40
|
AMIC
|
28,26
|
0,39
|
U.GO
|
28,13
|
0,33
|
Chipo
|
27,75
|
0,32
|
BVS
|
28,79
|
0,30
|
KLO
|
28,24
|
0,30
|
Автотранс
|
28,78
|
0,30
|
Катрал
|
27,57
|
0,30
|
БРСМ-Нафта
|
28,21
|
0,24
|
Авантаж 7
|
26,05
|
0,20
|
VostokGaz
|
28,69
|
0,10
|
UPG
|
27,42
|
0,00
|
Mango
|
27,52
|
-0,26
|
Середня ціна в Україні
|
28,36
|
0,51
|
|
ТЕГИ
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