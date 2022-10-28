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Автогаз дорожчає 28 жовтня, середня ціна зросла вже до 28,76 гривні за літр
12:06 28.10.2022 |
У п'ятницю, 28 жовтня, порівняно із четвергом, 27 жовтня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз підвищилися на 0,9% до 28,76 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на рівні 50,83 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 55,00 гривні за літр.
Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.
Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 50,83 гривні за літр.
Середні ціни на дизельне паливо збереглися на 55,00 гривні за літр.
Середні ціни на газ підвищилися на 0,9% із 28,49 гривні за літр до 28,76 гривні за літр.
Ціни на заправках 28 жовтня, гривні/літр:
|
Мережа АЗС
|
Євро-95
|
Євродизель
|
Газ
|
КЛО
|
50,49
|
54,99
|
28,24
|
Окко
|
51,00
|
55,00
|
28,99
|
WOG
|
51,00
|
55,00
|
29,05
|
Середнє значення
|
50,83
|
55,00
|
28,76
|
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